女神2｜冷氣工方智弘舊照曝光　被《東張》主持逼問整容認有變樣

TVB熱播戀綜《女神配對計劃2》播出以來話題不斷，當中擁深邃混血外貌，兼一身結實肌肉的26歲「洗冷氣師傅」方智弘（Oscar），憑藉高顏值，一夜之間俘虜大批女網民，躍升為新一代「男神」。昨晚（11日）播出的《東張西望》中，方智弘接受主持梁麗翹的訪問，不但即場露兩手示範專業洗冷氣技巧，更罕有公開多張童年及中學時期的舊照。看到他昔日單眼皮、腫臉的模樣，梁麗翹亦忍不住當場質疑他「係咪整容」。對此，方智弘強調自己「冇加工」！

方智弘參加《女神配對計劃2》，一夜成名。

方智弘在社交平台分享上門清洗冷氣日常。（IG@chiwangfon）

昨晚（10月11日）的《東張西望》訪問方智弘。（電視截圖）

方智弘16歲開始做學徒。（電視截圖）

舊照驚現單眼皮兼嬰兒肥 與現時「判若兩人」

方智弘擁有中國、葡萄牙及芬蘭三國血統，官仔骨骨兼五官立體。不過，他在節目中公開的舊照卻令觀眾大跌眼鏡，昔日的他不僅單眼皮很嚴重，而且眼睛小得幾乎只有一條線，Baby Fat（嬰兒肥），鼻樑亦不如現時般高挺，與現時的男神樣貌簡直判若兩人。

方智弘直言中學時候的他，並非大家現在看到的外表。（電視截圖）

方智弘直言小時候單眼皮很嚴重。（電視截圖）

方智弘自嘲以前眼睛小得只有一條線。（電視截圖）

被梁麗翹即場質疑整容 力證「純天然」

看過舊照後，主持人梁麗翹亦大感震驚，即場打趣笑問：「你而家係話畀大家聽，你去咗整容？」面對整容質疑，方智弘連忙否認，「我冇整容。」強調絕無後天加工。方智弘續指，家中有三位哥哥及一位姐姐，哥哥們全部都完美繼承家族優良基因，個個都是大眼、雙眼皮兼高鼻樑的靚仔，唯獨自己小時候相貌平平。

鼻梁不高，還有babyfat。（電視截圖）

真係旁若兩人。（電視截圖）

曾向天祈禱變靚仔

方智弘笑言當時覺得十分不公平，甚至曾天真地哭著向上天祈禱，「我話，你可唔可以畀一個雙眼皮，靚仔啲嘅樣我啊！」他直言祈禱後，然後外貌就真的開始變了，「點解雙眼皮會出嚟嘅，跟住啲臉型又開始冇咁肥。咁亦都可能青春期，褪咗啲Baby Fat。」

被《東張》主持梁麗翹質疑整容。（電視截圖）

方智弘強調自己無整容。（電視截圖）

方智弘直言向上天祈禱後，樣子真的有變。（電視截圖）

即場拆殼清洗冷氣 專業手勢打破「博出位」質疑

除了外貌備受關注外，已半隻腳踏「入行」的方智弘，這次以「洗冷氣師傅」身份參與《女神配對計劃2》，讓不少網民質疑節目「造假」、質疑他借素人身份「博出位」。為了力證自己的專業，方智弘在《東張西望》中接受測試，即席向梁麗翹示範清洗冷氣機的全過程，由如何判斷冷氣機的骯髒程度、講解基本清潔與拆殼深層清潔的分別，到分析常見的滴水原因，都講得頭頭是道、手腳俐落，以純熟的手勢和專業知識打破質疑。

方智弘非常熟手。（電視截圖）

有板有眼。（電視截圖）

入屋洗冷氣驚見全房貼滿自己相片 感謝街坊支持追夢

問到他洗冷氣遇到的趣事？方智弘透露試過去一個屋企，清洗他們家女兒房間的冷氣時，一進房間，發現對方房間貼滿他的相，「我嗰陣係戴住帽，再戴多個口罩。（梁麗翹：對方知唔知係你？）唔知，因為佢都唔喺度，得佢媽咪喺度。」他亦言參加節目後，現在出街遇到鄰居，都會跟他加油，欣賞他追夢都繼續工作，保持真誠。

問到他洗冷氣遇到的趣事？方智弘透露試過去一個屋企，清洗他們家女兒房間的冷氣時，一進房間，發現對方房間貼滿他的相。（電視截圖）

方智弘收穫大班女粉絲。（電視截圖）

《造星V》後組男團OneUp 曾奪叱咤生力軍組合銅獎

事實上，方智弘早在2023年已參加ViuTV的《全民造星V》，當時網民形容他為「三甲質地」、「冠軍相」，其個人檔案中更因一句「擅長傻笑」引起不少話題，然而最終他卻因未現未如理想，遭首輪淘汰，不過輾轉之下他與另一混血型男賀邦（Bron）組成男子組合OneUp，推出過《Ten Outta Ten》、《10號碼頭的半對》、《拾回鐵達尼》等歌曲，並於《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲得「叱咤樂壇生力軍組合歌手銅獎」，首次登上頒獎舞台領獎。

Oscar的《全民造星V》宣傳照。（ViuTV）