衛蘭演唱會推出主題曲《Break-A-Way》　與雷頌德相隔12年重聚

衛蘭 Janice即將於紅館舉行《OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》香港站，今日(12 日)更推出演唱會主題曲《Break-A-Way》。這首新歌由雷頌德(Mark Lui)作曲、編曲，並與楊鎮邦聯手監製，歌詞則交由曾與 Janice 在拉闊音樂會合作，近年活躍於廣東歌壇的填詞人 Oscar 執筆。班底配搭新鮮，令樂迷對 Janice 今次的新嘗試充滿好奇和期待。

衛蘭推出演唱會主題曲《Break-A-Way》。(公關提供)

為演唱會香港站打造快歌首試 Funk 曲風

儘管Janice 一向以抒情慢歌見稱，但她也喜歡嘗試新事物，她不希望曲風成為習慣，每次也唱一式一樣的歌。適逢即將在紅館開騷，Janice決心搞搞新意思，為今次演唱會製作一首快歌令現場氣氛更加高漲。《Break-A-Way》是一首Funk 音樂風格的作品，也是Janice 過往從未試過的曲風，Funk 源自六十年代的美國樂壇，着重低音結他和鼓的Groove，節奏跳躍不羈，令人邊聽邊隨著節奏搖動身體。Janice 藉着這類節奏感強烈的曲風，唱出歌詞中「衝得開轉折點」、「不怕驗證 不驚過火」的那份決心，亦唱出「舒適圈拋過些 再別與我拉扯」的豁達，她並不再是「一樣的 Janice」，她決心掙脫束縛、向全新音樂領域進發，完全體現《OUT OF FRAME》踏出舒適圈、衝破自我框架的態度。

Janice 藉着這類節奏感強烈的曲風，唱出歌詞中「衝得開轉折點」、「不怕驗證 不驚過火」的那份決心，亦唱出「舒適圈拋過些 再別與我拉扯」的豁達，她並不再是「一樣的 Janice」 。(公關提供)

雷頌德與衛蘭相隔 12 年重聚 一拍即合做全新單曲

Janice 同 Mark 雷頌德相識已久。早於 Janice 正式出道前，Mark 為黎明製作歌曲時，發掘了Janice一把靚聲，安排她為黎明唱和音，二人由此結緣。自離開 AMusic 後，Janice 多年也沒有再和Mark 合作，直至上年於陳慧琳演唱會上重聚，他倆一拍即合，成就了這次相隔 12 年的再度合作，絕對值得大家期待。今次Mark 特別選用了歐美常見嘅 Funk 曲風，嘗試去挖掘 Janice 的另一面，歌詞中「一般見識以上，改寫記憶意象」，便是要顛覆大家對她的固有印象。

雷頌德與衛蘭相隔 12 年重聚。(公關提供)

Janice首個真人結合動漫 MV 挑戰自我

《Break-A-Way》MV 是Janice 首個以動漫形式呈現真人肖像的影像作品，MV中的動漫形象以 Janice 真人為藍本，無論輪廓或神態，都100%和她本人相似，在視覺效果上帶來滿滿的新鮮感。Janice 在MV 中會以動漫分身執行各種任務，寓意她在音樂路上不斷挑戰自我、突破極限。

Break-A-Way Mark + Janice + Oscar。(公關提供)

11.18 加開《OUT OF FRAME》紅館演唱會終極尾場 撲飛要快

Janice 同時透露在演唱會的跳舞環節上，一定會跳唱這首新歌《Break-A-Way》，希望屆時大家和她一起投入整場音樂派對！而《OUT OF FRAME》紅館演唱會一連三場，11 月 14、15、17 日門票公開發售後迅速售罄，11 月 18 日加開終極尾場，樂迷記緊把握最後機會撲飛。