東張西望｜火爆姐被10警察五花大綁捉入院　認有抑鬱症：我都冇病

TVB節目《東張西望》今日（12日）繼續報道大圍「火爆姐」，她因於大圍的舉報行為和與阿叔的爭吵成為全城焦點，成為大家口中的「大圍名物」。她之前在網上被指控並抨擊，試圖聯絡節目組為自己辯護。早前節目組與她相約訪問時，她突然被強制送院，事後亦失聯，不過今日節目組終與她聯絡上。她因情緒問題被強制送院後手機亦被沒收。經過大半個月後，「火爆姐」在醫院用電話重新聯絡上節目組，並接受了專訪。「火爆姐」受訪時語氣明顯疲憊及虛弱，昔日的霸氣已經蕩然無存。

「火爆姐」因情緒問題被強制送院後手機亦被沒收。(節目截圖)

「火爆姐」被10名警察捉入院

在通話期間，「火爆姐」詳述了自己的健康狀況：「十個警察一齊喺圍方夾我上車，變態㗎嗰班人！（用咩理由捉你入醫院？）冇理由啊！話我唔覆診囉。抑鬱症囉，我有權揀唔覆診，我都冇病！我覺得我精神狀態好，正常人冇啦啦畀人綁喎，你都會反抗啦！」她還控訴住院期間曾遭不當對待。她堅持自己所說的是事實，而網上的指控只是惡意的抹黑。

「火爆姐」被10警察捉入院。(節目截圖)

「火爆姐」因過往經歷而決定伸張正義

「火爆姐」的行徑屢次引發網民兩極評價，尤其是她在街頭激烈舉報違泊車輛的行為。不過，她強調這是源於一次難忘的經歷。當時，她因違泊車輛阻塞而淋雨感冒後，對此行為深惡痛絕，決定伸張正義，以保障道路暢通。她認為：「點解私家車司機有特權，可以隨便停泊喺雙黃線上？犯法嘅係佢哋，點解反而指責舉報嘅人？」

「火爆姐」決定伸張正義。(節目截圖)

「火爆姐」澄清大圍站與阿叔衝突是對方先挑事端

關於大圍站與阿叔的激烈衝突，「火爆姐」澄清自己是遭受辱罵和吐口水才起身還擊，自稱是受害者：「我梗係唔畀佢走啦，佢打我啊嘛，咁我咪扯佢件衫囉，我扯住件衫，佢唔服氣，用腳踢我。」她更表示網民本末倒置，顛倒是非黑白：「香港人欺凌香港人！」對著違泊司機，她絕不退讓，但是面對鄰居，她又有另一面。

「火爆姐」澄清自己是遭受辱罵和吐口水才起身還擊。(節目截圖)

阿叔「金蟬脫殼」。(節目截圖)

鄰居們對「火爆姐」有不錯的評價

節目組為核實網民對「火爆姐」性格的批評，特地走訪了她居住的社區，出乎意料，鄰居們對她有不錯的評價，認為她平時待人有禮，只是正義感強且性格直率。多名街坊表示「火爆姐」其實非常善良，認為她在街頭開口斥責只是因看不過眼的不文明行為所致，而非蓄意挑釁或滋事：「佢為人其實好好、好善良。」