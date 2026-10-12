葉青霖罕與弟同框受訪談當年拒親弟入影樓打工　終成就大師葉錦添

廖安麗前夫葉青霖（法號常霖法師）近日在YouTube頻道《佛門網 Buddhistdoor》罕有地與弟弟葉錦添同台接受訪問，揭開他們不為人知的家族故事。這次不僅讓人重新認識兩兄弟，也展現了葉錦添從成長困境到事業巔峰的人生歷程。

葉青霖與弟弟葉錦添同台接受訪問。(影片截圖)

葉青霖已出家修行

葉青霖是香港著名攝影師，現已出家修行，而他的弟弟葉錦添則是蜚聲國際的電影美術指導。二人在事業上各有建樹，但兒時經歷卻令他們的成就顯得更為珍貴。兩兄弟回憶起幼時的窘境，兄妹五人擠在一張用多塊床板拼成的簡陋木床上，共享家庭小小的快樂。葉青霖笑說自己小時候經常講故事給葉錦添聽，但弟弟卻毫不留情地指出這是哥哥的「虛構記憶」，認為他只是埋頭畫畫，全家人圍觀作品，並沒有聽過所謂的故事。在這些趣味追憶中，表現出兄弟間既互相調侃又不失溫情的一面。

葉青霖已出家修行。(影片截圖)

葉青霖、葉錦添兩兄弟童年常遭嚴父體罰

兩兄弟坦言，小時候都不是「讀書好材料」且個性各異。葉青霖回憶父親對教育方式較為嚴苛，常以藤條或皮帶進行體罰：「老豆會用藤條啊，或者係，條皮帶啊咁。」然而葉錦添反而覺得適當的體罰對孩子成長有幫助，認為「痛感」能在童年時期培養孩子的韌性：「有個問題，你唔打，我覺得細路仔又開始好弱，好虛。」二人的育兒觀雖然不同，但都對父親的教養方式表示理解。

葉青霖、葉錦添兩兄弟童年常遭嚴父體罰。(影片截圖)

葉青霖、葉錦添感情深厚

弟弟葉錦添的創作精神更令人動容。他從小便展現驚人的藝術才華，葉青霖表示葉錦添曾手繪厚厚一疊連環圖，卻因一次考試成績欠佳，被嚴父怒扔垃圾桶。那一刻，痛哭流涕的葉錦添深深刺痛了哥哥葉青霖的內心，他偷偷在一旁陪著弟弟默默流淚。多年後回想這段往事，可見兄弟間深厚的感情。

葉青霖、葉錦添感情深厚。(影片截圖)

葉青霖當年拒親弟入影樓打工

當年，葉青霖在攝影界已闖出名堂，擁有自己的影樓，而弟弟葉錦添初入社會，前景未定。母親擔憂葉錦添的未來，曾求葉青霖安排弟弟在影樓工作，但他拒絕了，認為只有放手讓弟弟獨闖，才能真正突破自我。雖一時不被母親理解，但時間驗證了葉青霖的遠見。多年後，葉錦添還笑稱自己曾偷偷溜進影樓工作及借用器材。

葉青霖當年拒親弟入影樓打工。(影片截圖)

葉錦添光鮮的成就背後曾經歷過人生低谷

這位創作界的傑出人物葉錦添，其光鮮的成就背後曾經歷過人生的低谷：「27歲嗰年，就好似自己就嚟死。」葉錦添曾終日陷入胡思亂想。但他從未屈從於大眾的框架，堅持追求創作的極致，並將作品推向最高層次。這種不隨波逐流的信念，使他在瓶頸期間重新振作，最終成就了他今天在業界的傑出地位。

葉錦添光鮮的成就背後曾經歷過人生的低谷。(影片截圖)

58歲的葉錦添是香港著名的電影美術指導，畢業於原香港理工學院的高級攝影專業。他曾在《臥虎藏龍》、《英雄本色》、《胭脂扣》和《人在紐約》等電影中展現其卓越的美術及服裝設計才能，以作品中的獨特「新東方美學」理念而全球聞名。他巧妙地將傳統東方文化與現代前衛藝術融合，涉足電影、舞台劇、當代藝術和服裝設計等多個領域，成就斐然。

58歲的葉錦添是香港著名的電影美術指導。(影片截圖)

葉錦添是享譽國際的視覺藝術與服裝設計大師，以卓越貢獻在影視與藝術領域奪得多項殊榮。他曾憑《胭脂扣》與《赤壁》等作品榮獲香港電影金像獎最佳設計類大獎，又以《誘僧》和《臥虎藏龍》分別摘下金馬獎的最佳美術及造型設計獎，並憑後者榮膺奧斯卡金像獎最佳美術指導。此外，他近年更獲母校香港理工大學頒授大學院士稱號，並參與雅典奧運會閉幕禮的文藝表演籌劃，展示其多元才華與非凡影響力。

葉錦添曾憑《胭脂扣》與《赤壁》等作品榮獲香港電影金像獎最佳設計類大獎。(影片截圖)