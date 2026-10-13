方力申玩NFT輸錢唔敢同家人講　盤點娛圈5大「輸身家」血淚史

昨日方力申在《chillgoodhk》的節目中，自爆買NFT輸錢多過炒股，他透露因為輸得太多，根本不敢跟家人說，甚至連當時女友葉萱（Maple）和媽媽都瞞著，更指另一半每天都會追問他：「我老婆日日都問我幾多，幾多位數啫，幾多啫，我最多唔同奶奶講啊。咁我都冇講過，即係仲輸得多過我以前買股票嗰啲啊！」



其實娛樂圈中人雖然吸金力強，但投資眼光未必百發百中。回顧過去，香港演藝圈曾有不少藝人因為遇上金融風暴或樓市泡沫爆破，導致投資嚴重損手，甚至面臨破產邊緣。以下盤點圈中5大「輸到入肉」的經典投資失利例子，絕對是血淋淋的教訓。



方力申自爆買NFT輸錢多過炒股。(ig圖片)

鍾鎮濤歷97風暴 欠債2.5億破產收場

說到圈中投資失利的最轟動例子，非「B哥哥」鍾鎮濤莫屬。1996年正值香港樓市高峰期，鍾鎮濤與前妻章小蕙透過借貸約1.5億港元，瘋狂炒買多個豪宅物業。然而好景不常，1997年爆發亞洲金融風暴，樓市瞬間崩盤，兩人名下物業淪為負資產。在樓價暴跌與高昂利息的雙重打擊下，B哥哥最終負債高達2.5億港元，無力償還下於2002年被法院裁定破產。直至2006年破產令解除，他靠著狂接登台及拍戲，經歷多年才得以翻身。

鍾鎮濤曾欠債2.5億破產收場。（公關提供）

張學友身家大縮水

2008年雷曼兄弟破產引發全球金融海嘯，牽連甚廣，連「歌神」張學友亦慘變超級苦主。當年有傳學友因投資雷曼相關金融產品，損失超過4,000萬港元，有指這筆巨款幾乎佔了他當時一半身家。原本為了陪伴愛女而處於半退休狀態的學友，為了維持家庭的優質生活，無奈之下需要全面復工「撲水」，頻頻舉辦世界巡迴演唱會及接拍電影，努力將失去的身家賺回來。

張學友曾身家大縮水（官方圖片）

張衞健炒樓遇跌市瀕臨破產

另一位在97樓災中受重創的還有張衞健。90年代他在電視圈大放異彩，賺到第一桶金後將資金悉數投入香港房地產市場。結果1997年金融風暴殺到，樓市一落千丈，令他身家暴跌。在貸款期限將至的前兩周，他窮途末路，差點連貸款也無法償還，面臨破產邊緣。幸好當時他獲劉德華賞識簽約，華仔更二話不說開出支票借錢給他度過難關，並送上金句：「學到的就要教人，賺到的就要給人」，這份恩情令張衞健銘記至今。

張衞健獲劉德華出手相助。（IG/@張衞健）

陳百祥兩度申請破產

「叻哥」陳百祥的人生經歷堪稱大起大落，曾兩次申請破產。早年他開辦製衣廠結業，已經歷過一次重大挫折；到了2000年代初，他與成龍、曾志偉、譚詠麟等人合組的「東方魅力」成功上市，但他私下卻因投資期指失利，不但將身家輸光，更欠下千萬巨債，需要申請破產。不過叻哥性格樂觀，屢敗屢戰，後來靠著出色的主持功力及重新規劃投資，成功起死回生。

陳百祥兩度申請破產。（葉志明攝）

曾志偉曾寶儀誤踩雷曼陷阱

同樣在2008年雷曼事件中元氣大傷的，還有曾志偉與曾寶儀兩父女。曾志偉當年投資損失慘重，血汗錢化為烏有，難以即時收回全額本金；而女兒曾寶儀的積蓄亦投資在相關金融產品上，傳聞損失超過千萬新台幣。向來樂觀的曾寶儀當年亦忍不住在網上大吐苦水，感嘆「這回真的血本無歸了，恐怕連人生都要重新開始」，可見當時打擊之大。