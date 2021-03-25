石原里美為東京奧運點燃聖火　鼓勵世人朝著目標努力生存

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-25 16:15

原定於去年舉行的日本東京奧運，因疫情緣故延期一年至今年7月開始，為期121日的聖火傳遞儀式於今日（25日）上午在3.11大地震受災區之一的福島縣J-VILLAGE體育館舉行，擔任官方宣傳大使的34歲女演員石原里美（又譯：石原聰美）亦有出席起步儀式，並為奧運燃點聖火。

石原里美是東京奧運的官方宣傳大使。（Getty Images）

因奧運延遲一年的關係，不少原本答應傳聖火的著名藝人都先後因行程無法配合而辭任，包括女演員常盤貴子、廣末涼子、黑木瞳、男演員香川照之、窪田正孝、齋藤工、組合TOKIO、花樣滑冰選手宇野昌磨等等。石原里美今日脫下口罩提到：「事隔一年，我問過火炬手今日的心情，我認為大家對於傳聖火有不同意見和想法是好事，而這些判斷和決定都是沒有錯的。但是我有一個想法，就是有目標就會變成生存的希望。不只是火炬手，我亦希望大家能正面地向着目標，提高生命力努力生存下去。」

石原里美今日在儀式上燃點聖火。（Getty Images）

石原里美認為其他人對於聖火傳遞有不同意見和決定都沒有錯。（Getty Images）

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