為吳若希平反！網民大讚演技層次分明　力撐3年前已獲實力認證

吳若希近來正值多事之秋，因為疑似私下點讚對台HOY的帖文，有傳她在《愛·回家之三代同糖》飾演的角色「唐萬里」會在第50集後戲份大減，甚至提早退場。目前本人的說法是「請長假休息」，不過處境劇向來容易借長假讓角色淡出，她後續能否順利歸隊仍是未知之數。

吳若希近來正值多事之秋。（IG@jinnyng）

不過，有網民最近在Threads發布長文為吳若希平反，認為她只是劇本的「代罪羔羊」，並列出多項論點力撐其演技。該名網民直指《三代同糖》的角色設定本身就「完全唔討好」。帖文提到，吳若希在劇中需要飾演一名強勢的職場女強人，在家中夾在母親與女兒之間，回到公司又要與角色楊帆明爭暗鬥。該網民狠批這部處境劇完全沒有喜劇元素，認為「連觀眾嘅飯後甜品都未算合格」。帖文強調，責任應該歸咎於編劇未能照顧大眾需要，硬要吳若希成為代罪羔羊實在太不合理。

吳若希的表現吸引大批網民關注。（《愛回家之三代同糖》截圖）

除了為處境劇的表現抱不平，該網民亦高度讚賞吳若希在剛剛播完大結局的劇集《死有對証》中的表現。帖文指出，她飾演的雜誌編輯及港聞記者「單佩嘉」前半段形象並不討好，更會穿著高跟鞋上班，但其後的性格轉變，特別是與角色詹柏宇由歡喜冤家發展成甜蜜情侶，吳若希的演繹被讚「恰到好處，層次分明」。

吳若希與陳曉華在劇中的姊妹情令人動容。（劇集截圖）

此外，帖文亦特別提及劇中單佩嘉與閨蜜程芷昕經常互相鬥嘴、但實則非常關心對方的真摯友誼。網民認為吳若希在情感戲方面能夠完全融入角色，表現自然且充滿喜感，正因為這份友誼鋪排得好，造就了完場前程芷昕呆望著單佩嘉屍體的一幕，顯得更加震撼同催淚。

有網民為吳若希平反。（Threads截圖）

最後，該網民更翻出吳若希的實力證明，順帶一提她曾經憑《香港人在北京》中「鄺海倫」一角，成功殺入當年視后最後五強。發文者藉此證明吳若希的演技早已得到認同，並總結指出：「似乎拍正劇會更加適合吳若希發揮！」