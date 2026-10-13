袁澧林勇揭性騷擾獲封女生榜樣　不希望被神化：只是治癒內在小孩

袁澧林（Angela）凌晨時分撰千字文，驚揭自己年初宣傳《電競女孩》時，與同行幾位女演員受訪遭文化記者無禮地以「我好像坐緊枱」為開場白，同時提到入行前後多次被異性言語性騷擾、無故性化矮化、厭女，身為女性的她常聽到一知半解的男性以「佢係咁」、「拍戲係咁」開脫，但她覺得「唔應該係咁」，卻想到自己連想爭取一個道歉，都要飲酒壯膽，甚至事後被朋友揶揄為不解風情、吃古不化、玩笑也不能開的硬骨頭等等，可謂道出不少女性困境。此外，身處娛樂圈若勇敢發聲，可能會被批評「想紅」甚至是檢討受害者等等，也因此很多女性受傷後只能選擇沉默，她說到：「因為公開發聲的代價，往往沉重得令人難以承受。」袁澧林在IG發文後，獲5萬多個讚好，除了獲女藝人留言力撐外，亦有很多網民分享帖文，感謝袁澧林的勇氣、封她為榜樣，而袁澧林都有再回應，並表示：「我不是想神化自己，因為我只係一個好普通既女仔，亦會緊張同內耗。我只係治癒緊我內心渴望有一個勇敢前輩既inner child 🫂」

袁澧林發文述說身為女性及女演員歷年承受過的性騷擾及矮化、厭女經歷。（IG@angela.yuen）

袁澧林撰千字文，驚揭自己年初宣傳《電競女孩》時，與其餘幾位女演員受訪遭文化記者無禮地以「我好像坐緊枱」為開場白，圖左至右為郭爾君、張蔓莎、袁澧林、伍詠詩、吳家忻。（IG圖片）

袁澧林全文如下：

+ 3

網民感謝示範說不 Angela貼WhatsApp截圖直認曾恐懼

有網民睇完Angela的帖文後受啟發，感謝她作出示範：「大部分女仔選擇沉默係因為我哋大部分人從來冇機會見到身邊前輩女性開聲話『我唔舒服，請尊重我』。Angela而家係作為一個role model示範俾啲後生女仔睇，唔隱忍即時講No唔單只唔應該俾人話難相處，而係應該被讚賞，先會帶嚟改變。多謝你，作出好好示範💪🏼💪🏼」而Angela就回覆指：「你寫出了我的心情。」她貼出一張6月份跟朋友WhatsApp對話的截圖，大概意思是Angela說：「我諗只係有好多恐懼，而呢種恐懼可能比現實本身更大。」對方講到，要減少恐懼，勇敢一點也是重要的，而做好準備也重要；Angela再續說：「i was thinking on the flight, That if someone like me can't speak out things like that, What about other young girls hiding in shadows?（我在飛機上一直想，如果連我這種人都不能夠把這些事說出來，那其他躲在陰影下的年輕女孩又能怎樣呢？）」

有網民感謝Angela作出示範：「大部分女仔選擇沉默係因為我哋大部分人從來冇機會見到身邊前輩女性開聲話『我唔舒服，請尊重我』。Angela而家係作為一個role model示範俾啲後生女仔睇，唔隱忍即時講No唔單只唔應該俾人話難相處，而係應該被讚賞，先會帶嚟改變。多謝你，作出好好示範💪🏼💪🏼」（IG@angela.yuen）

Angela貼出一張6月份跟朋友WhatsApp對話的截圖。（IG@angela.yuen）

不想被神化 發聲只為治癒內心渴望有勇敢前輩的內在小孩

Angela解釋這張截圖是她當時寫好了這篇發聲文章，6月時給朋友看完之後的討論內容，又提到：「恐懼是最佔據我的腦袋，因為我都唔知會點，又諗唔起香港前面有咩巨人為女性大力發聲過，意味住⋯我就係唔知會發生咩事，否則年初寫完就直接post了。但想到最後，真的覺得，如果我有點話語權也恐懼於付諸一點行動，咁躲在角落裏的小女孩怎麼辦？我不是想神化自己，因為我只係一個好普通既女仔，亦會緊張同內耗。我只係治癒緊我內心渴望有一個勇敢前輩既inner child 🫂 共勉！」而這個留言亦獲不少人支持及欣賞，再次感謝她，更有人說：「你係其他女仔嘅巨人🥹🥹🥹 會無條件支持你到底」、「支持你！！！respect a lot🥹🥹🥹世界會因你的發聲而變得有點不同的！！！」

袁澧林回覆網民：「我不是想神化自己，因為我只係一個好普通既女仔，亦會緊張同內耗。我只係治癒緊我內心渴望有一個勇敢前輩既inner child 🫂 共勉！」（Threads@angela.yuen））