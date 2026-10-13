鄧兆尊低調街坊裝暗藏奢華品味　全屬LV價值數萬難掩驚人財力

已故粵劇名伶新馬師曾（祥哥）長子鄧兆尊，向來以生活無憂、享有「現代韋小寶」之稱而聞名。日前他出席公開活動時，一身休閒打扮看似隨意低調，但只要細看其服飾品牌與身價細節，便能發現極大反差。

鄧兆尊日前與盧海鵬、唐麗球出席活動。（盧振輝攝）

鄧兆尊低調街坊裝暗藏奢華品味。（盧振輝攝）

低調工裝暗藏奢華 LV長褲波鞋配BAPE襯衫

當日鄧兆尊的服飾看似平民日常，實則全身盡是高奢品牌。他身上的一條工裝長褲與腳踏的波鞋，均出自法國頂級奢華品牌Louis Vuitton（LV），單項售價均達上萬元；而內搭或外襯的潮牌襯衫，亦是來自日本知名潮流品牌A Bathing Ape（BAPE），價值千元以上。整套穿搭雖未有誇張的大Logo堆砌，卻展現出「低調富豪」的奢華品味，隨意一套已數萬元落肚。

鄧兆尊身穿的LV工裝長褲及踩著的LV波鞋，單件售價均達一萬元以上。」（盧振輝攝）

坐擁數億身家傳聞多 曾被笑「最窮時得一億」

鄧兆尊的財力向來是網民與娛樂圈的热議話題。坊間一直有傳他繼承父親新馬師曾留下的遺產，加上多年投資及物業，身家高達15億甚至17億元，更被網民封為「最成功二世祖」。早年他在綜藝節目中被好友開玩笑爆料「最窮的時候戶口只得一億」，一度成為經典笑談。

鄧兆尊驚非常喜歡BAPE。（IG@johnny25tang_）

Burberry polo shirt！（IG/@johnny25tang）

雖然鄧兆尊多次在節目及訪問中以幽默方式回應身家傳聞，稱自己「只有失憶與回憶」、「一億我都未見過」，但身為祥哥長子且擁有多個物業的他，財力絕對不容小覷。今次出席活動看似低調卻滿身名牌的細節，再次印證其「隱形富豪」的奢華底氣。

鄧兆尊。(公關提供)