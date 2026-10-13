梅艷芳骨灰被盜丨子姪開腔指警⽅未列任何嫌疑⼈　籲停止惡意揣測

已故天后梅艷芳63歲冥壽當日，其歌迷會發聲明指自今年7月起，拜祭時發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近三個月仍未尋回，緊急呼籲廣大市民提供線索及合力尋找，事件引起各界熱議。今日梅艷芳姪仔再向外發聲明，指鑑於⽬前網絡及媒體上出現⼤量誤導性或不實的消息，以正視聽，向各界媒體及廣⼤市⺠作出幾點聲明，聲明全文如下：

「就近⽇有關梅艷芳⼥⼠⻣灰被盜⼀事，引來社會各界的關注。對此，我們深表謝意。然⽽，鑑於⽬前網絡及媒體上出現⼤量誤導性或不實的消息，或將嚴重影響有⽤線索的收集。



為正視聽，我們現作出以下幾點聲明：



1. 案件最新進展：本案已於2026年10⽉12⽇正式轉交由新界南總區重案組接⼿調查。



2. 切勿作無謂揣測：由始⾄終，警⽅並未將任何⼈列為本案嫌疑⼈。我們懇請各位網⺠及公眾保持理性，停⽌對任何個⼈、或團體進⾏抨擊、公審或惡意揣測。無根據的指責只會製造內耗，對破案毫無幫助。 我們的核⼼訴求：⽬前唯⼀⽬標，是集中所有⼒量搜集有⽤資訊，全⼒配合重案組調查，以期盡快尋回梅姐⻣灰，讓先⼈得以重享安寧。 由於案件⽬前仍在嚴密調查中，基於對司法程序的尊重，我們不便公開任何調查細節，亦暫時不便接受任何傳媒訪問，懇請各⽅媒體記者朋友⾒諒。



【呼籲提供線索】 各位市⺠或司機，曾於過去數⽉在⼤嶼⼭寶蓮禪寺及海會塔⼀帶⽬擊可疑⼈、⾞，或拍下相關⾏⾞紀錄器（⾞ cam）⽚段，請⽴即聯絡執法部⾨： • 新界南重案組電話：3661 1282 • WhatsApp 報料專線：4740 1308 •不信謠、不傳謠。 再次感謝⼤家對梅姐的愛護與關⼼。



梅家⼦姪們 謹啟 2026 年 10 ⽉ 13 ⽇」

