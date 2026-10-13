周國豐遭逢母喪缺席發佈會　鄭子誠傳訊慰問未獲回覆：畀佢靜吓

鄭子誠今日（13/10）出席《區瑞強經典•傳承演唱會2026》發佈會，為多年老友區瑞強（Albert）站台支持。受訪時，鄭子誠接受《香港01》訪問時大談二人多年的深厚情誼，並回應了好友周國豐因母親離世而缺席發佈會一事。

鄭子誠今日出席《區瑞強經典•傳承演唱會2026》發佈會。（葉志明攝）

談到今次力撐區瑞強開騷，鄭子誠坦言兩人合作無間，對方開口邀請絕對無法拒絕：「我同佢好多年啦，佢唔單止係老友，佢其實係我一個好尊敬嘅前輩、師父，因為佢喺我廣播事業過程裏面幫咗我好多，默默支持我又好，點都好，都畀咗我好多鼓勵同支持。今次再合作，講真喺佢節目裏面合作過，喺佢演唱會裏面合作過都不下十次八次啦，佢叫到我推唔到呀！」

周國豐遭逢母喪缺席 鄭子誠體諒應給予空間

至於周國豐今日未有現身發佈會，鄭子誠透露與周國豐早前遭逢母喪有關。被問到周國豐是否因處理母親後事而缺席，鄭子誠表示：「我冇同佢聯絡，但大家如果有睇社交媒體都知佢媽媽走咗。我覺得佢現階段，呢個階段係畀佢應該靜落嚟，唔係呢啲場合叫佢出嚟。我想佢都要照顧吓媽媽嘅身後事。」

周國豐今日未有現身發佈會。（YouTube@橙色大笨象 Orange Elephant）

已傳訊息慰問關心 相信好友能走出傷痛

被問及在周國豐母親離世後是否有直接聯絡慰問，鄭子誠直言未有打電話，但已透過訊息傳遞關心：「我冇直接打畀佢，但我有傳訊息畀佢。佢冇覆我，但 OK 嘅，我知道。」對於周國豐目前的狀態，鄭子誠寄予體諒與信任：「佢好將自己心裏面諗嘅嘢擺喺文字度，所以如果你有留意佢 Facebook，你都會知道佢整件事嘅心情都反映喺佢社交媒體當中，所以我覺得佢 Handle 到。」