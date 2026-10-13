三代同糖丨急召《開心速遞》兩舊將救亡　線索擺明指向三太樊亦敏

無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》播出以來未能延續《愛．回家之開心速遞》聲勢，收視平平，為了「救亡」，近日作出不少換人調動。撇除有指吳若希因為Like了HOY處境劇帖文而遭踢出劇組外，TVB亦加入不少新角色，除了徐榮「空降」外，周嘉洛、吳偉豪、焦浩軒、陳浚霆等亦連線拍片，預告有舊人加入《三代同糖》，隨即迴響甚大。不過，近日TVB官方再出新post，以剪影方式宣布將有一男一女新成員，並提供少量線索，而很快網民就推測到「回家」的核心成員是「三太」樊亦敏！

無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》播出以來未能延續《愛．回家之開心速遞》聲勢，收視平平，為了「救亡」，近日作出不少換人調動。（資料圖片）

徐榮「空降」《三代同糖》，但他就否認是為了「救亡」，反感謝公司令他有工開。（TVB）

周嘉洛、吳偉豪、焦浩軒、陳浚霆等連線拍片，預告有舊人加入《三代同糖》，隨即迴響甚大。（IG@tvbcomhk）

近日TVB官方再出新post，以剪影方式預告《開心速遞》的兩大核心成員即將強勢回歸《三代同糖》，並提供少量線索，而很快網民就推測到「回家」的核心成員是「三太」樊亦敏！

神探網民翻樊亦敏水手服舊照對比 與剪影一模一樣

TVB昨日發布官方消息，宣布《開心速遞》的兩大核心成員即將強勢回歸《三代同糖》，帖文中展示一男一女黑色剪影，寫上「大隻仔好打得」與「美貌與智慧並重」兩大貼士。由於後者是香港小姐競選經典口號，不難令人聯想到該女角為港姐，已成功收窄範圍。及後更有網民拋出有力證據，貼出一張身穿水手服、學生妹造型的樊亦敏舊照，留言：「估唔到 真係估唔到，膽粗粗估下先，我估係某位學生妹」而這張舊照中，樊亦敏的姿勢與剪影中絕對是一模一樣！

有網民拋出有力證據，貼出一張身穿水手服、學生妹造型的樊亦敏舊照，而這張舊照中，樊亦敏的姿勢與剪影中絕對是一模一樣！（IG@amyfan3796）

網民競猜「大隻仔」真身 「送水輝」許家傑呼聲甚高

「三太」是《愛．回家》靈魂人物，深受觀眾歡迎，她曾在《一周星星》中透露：「其實個『三太』角色係我自己膽粗粗去敲監製門爭取返嚟 ！」最後，她亦成功憑此角大熱奪得「最受歡迎電視女角色」獎，以其高人氣，加上她曾參選1991年度香港小姐競選並奪得「最上鏡小姐」殊榮，近日又被網民「出土」舊照大讚她由後生靚到老等等，種種因素都令人確信她就是《三代同糖》新成員。至於另一男角，網民則仍然競猜當中，但一句「大隻仔好打得」，令「送水輝」許家傑呼聲甚高！

樊亦敏在節目中自爆當年是自己主動「敲監製門」爭取演「三太」一角，估不到一做就做了咁多年。（影片截圖）

樊亦敏是1991年度香港小姐競選且獲得最上鏡小姐，符合「美貌與智慧並重」的提示。（TVB）

近日樊亦敏舊照被出土，她被指似阿嬌。（劇照）

「三太」深受觀眾歡迎。（TVB）

樊亦敏即使到現在，仍然是圈中一等一美魔女！（資料圖片）