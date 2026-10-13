占士丁丁離開TVB轉投HOY拍劇 ：公司好難照顧每一個人

《中年好聲音3》歌手占士丁丁今日（13/10）出席《區瑞強經典•傳承演唱會2026》記者發佈會。占士丁丁接受《香港01》訪期時，被問到與TVB的合約狀況時，他透過助手現場翻譯談及最新近況，坦言與無綫的合約已經完結，並分享了未來的發展大計及近期的演出工作。

占士丁丁今日出席《區瑞強經典•傳承演唱會2026》記者發佈會。（葉志明攝）

合約8月底屆滿 感謝TVB提供平台

提及與無綫合約何時結束，占士丁丁透露自己與TVB簽署的一年合約早已屆滿：「其實我同TVB嘅一年合約已經完咗，喺8月底、9月初嗰陣正式完結。」

被問到未有選擇續約的原因，他感言：「我好感謝TVB透過《中年好聲音》畀咗個好難得嘅機會我，令好多人認識我。明白到《中年好聲音》之後其實有好多參賽者，公司好難照顧到每一個人、畀到足夠嘅工作機會所有人。雖然公司都有畀過唔同嘅嘗試我，但我希望喺完約之後可以出去外面探索下其他可能性，嘗試多啲唔同嘅新嘢，所以想出去闖下。」

參演HOY 劇集 靠拼音出奇招背台詞

除了歌唱事業，占士丁丁早前亦有參與HOY的處境劇集演出。對於非粵語母語的他來說，拍劇無疑是一大挑戰：「可以參演喜劇真係好開心，不過要講廣東話對白真係好大挑戰！我喺開拍前一兩星期收到劇本，就將對白翻譯晒做自己嘅拼音，拍嗰陣工作人員仲幫手將拼音打入電腦或者出『出貓紙』，等我邊睇邊演。」他亦透露導演對效果感到滿意，甚至有機會加戲及邀請他主唱主題曲。

占士丁丁坦言香港生活指數高。（葉志明攝）

坦言香港生活指數高 靠以前積蓄及新工作維持生活

香港生活成本高昂，被問到離巢後生活上是否有足夠收入支撐生活時，占士丁丁亦坦誠回應：「大家都知喺香港生活都幾昂貴、唔容易。不過好彩我以前做嘢都有儲落啲錢，所以目前生活都仲過得去。希望接住落嚟有更多唔同嘅工作機會，令之後嘅生活可以輕鬆啲。」