TVB上位小生焦浩軒追夢唔嫌苦　趕開工街邊狼狽食蒸飯極貼地

憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「艾頓壯」一角及主持《流行都市》成功入屋的無綫男藝人焦浩軒（焦仔），向來以勤力及親民見稱。近日他積極接拍不同工作，更於個人社交平台Instagram 限時動態分享日常工作片段，展現出極具貼地與敬業的一面。

焦浩軒本身家境不俗。小學五年級時，他隨家人移居國外生活。（IG/@skybananaaa）

憑無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「艾頓壯」一角及主持《流行都市》成功入屋的無綫男藝人焦浩軒（焦仔）！（小紅書截圖）

零架子充實過活 街頭旁狼狽充饑

焦浩軒在限時動態中透露，自己當天一口氣教完4個健身班後，隨即要馬不停蹄趕往無綫電視城開《流行都市》的錄影工作。在緊迫的行程空檔中，他被拍到身穿休閒服，獨自在地鐵站街邊椅子，手持一份剛買回來的「唐記包點」蒸飯，當街開盒大口狼吞虎咽。影片中，焦仔完全毫無明星架子，邊食邊對著鏡頭展示行程的緊密與滿足感。即便工作行程安排得密不透風，他仍能笑對鏡頭，盡顯積極樂觀的性格。

街邊食蒸飯！（IG截圖）

街邊食蒸飯！（IG截圖）

街邊食蒸飯！（IG截圖）

高材生追夢不嫌苦 身兼多職獲讚踏實

現年34歲的焦浩軒畢業於加拿大名校英屬哥倫比亞大學（UBC），主修會計及國際貿易，當年毅然放棄高薪厚職回港追尋演員夢。近年他除了深耕演藝事業、開闢健身教練副業外，早前更透露過對事業的危機感與對工作的珍惜。今次把握每分每秒在街頭食平民蒸飯充饑後再投入工作，不少網民及粉絲大讚他踏實靠得住，絕對是無綫的「敬業小生」。