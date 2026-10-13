馬志威爆大馬踢波全隊人只操手臀　全車太攰直踩機場竟漏低隊友

不少圈中男星都熱愛足球，早前馬志威就孖住陳家樂、MIRROR成員柳應廷（Jer）、林家熙（Locker）及胡子彤等一班星級好友組成明星足球隊「FC3」，最近更齊齊飛到馬來西亞出戰一場足球慈善表演賽。雖然面對由前大馬國腳組成的「雪蘭莪足球俱樂部傳奇隊」最終以2比4落敗，但馬志威接受《香港01》訪問時直言今趟旅程絕對是「夢想成真」，期間更發生不少笑料，當中最誇張的莫過於大隊出發去機場時，竟然將一名隊友遺留在酒店！

早前馬志威就孖住陳家樂、MIRROR成員柳應廷（Jer）、林家熙（Locker）及胡子彤等一班星級好友組成明星足球隊「FC3」。

明星足球隊「FC3」最近更齊齊飛到馬來西亞出戰一場足球慈善表演賽

更衣室大合唱極熱血 馬志威見證球隊成長感動爆喊

這隊星級足球隊的誕生，原來全因一套劇集。馬志威透露當初大家在馬來西亞拍攝劇集時已經經常相約踢波，回港後索性正式組隊，經過兩年發展，終於有機會再赴大馬作賽。提到比賽正日，馬志威感觸良多：「大家喺更衣室就好似職業球員咁樣準備出場，跟住就播音樂啦，German（張文傑）負責帶咗個大喇叭，跟住就誒喺個更衣室入邊播音樂啦，一齊大家唱啦。跟住就大家熱身啦，跟住我咧就見到呢個畫面我就好感動，我就見到佢哋，即係呢個誒，當初我哋成立到我哋行到呢一步，跟住我就喊咗嘅，其實當下咁啊，當之後好多隊員都好感動，因為呢件事真係對我哋嚟講，都幾夢想成真。」他笑言相信隊友如Jer、Locker、胡子彤及陳家樂等，小時候都曾有過做足球員的夢想，今次絕對是圓夢之旅。

馬志威透露當初大家在馬來西亞拍攝劇集時已經經常相約踢波，回港後索性正式組隊。

馬志威表示大家喺更衣室就好似職業球員咁樣準備出場。

領隊陳偉豪竟漏帶波鞋 眾男星為著「雞翼袖」狂操肌

除了熱血，這趟旅程亦笑料百出。適逢陳家樂迎來生日，隊長Locker特意為他慶祝。但講到最荒謬的，竟然是球隊領隊，同時亦是前香港足球代表隊隊長的陳偉豪大擺烏龍！馬志威笑指：「你點會估到一個代表過香港踢咁多場比賽嘅隊長級人馬，竟然出埠踢波唔記得帶Boot？呢樣嘢其實係好Ridiculous（荒謬）！」另外就是由於大會安排的練習波衫是「雞翼袖」（無袖），一眾男星為求上鏡有型，在早上練波前竟全體逼爆Gym Room：「淨係操隻手臂，為求啲相靚仔啲。」場面搞笑。

馬志威爆全隊人只操手臀，為求啲相靚仔啲。

球隊領隊陳偉豪竟然出埠踢波唔記得帶Boot。

全隊攰爆上車狂瞓 終極大烏龍集體漏低隊友在酒店

不過最搞笑的莫過於行程最後一天的「遺棄事件」，馬志威憶述當日早上9時半集合坐大巴去機場，因為經過連日激戰，全隊人都疲憊不堪，上車後無人理會點名便倒頭大睡：「去到10點半嘅時候，有位隊友就打畀另一位隊友話：『喂，你哋係咪走咗啦？』原來有位隊友唔知醒瞓到10點半，而大家忘記咗佢嘅存在，因為大家上車嘅時候，係好攰，完全係冇理到有邊個有冇上車，跟住就直接開車走咗。」最終該名可憐的隊友要自行搭車趕往機場會合，為這趟大馬熱血足球之旅畫上爆笑句號。

全車太攰直踩機場。

竟漏低隊友在酒店。

操練。

明星足球隊「FC3」最終以 2比4 惜敗對手。

馬來西亞雪蘭莪州八打靈再也體育場（MBPJ Stadium）對戰雪蘭莪足球俱樂部傳奇隊。

柳應廷（Jer@MIRROR）、胡子彤、陳家樂、周志文、馬志威、游學修、陳健安、吳肇軒、張文傑、洪嘉豪、黃溢濠、黃梓僑、林耀聲、李子俊、鄭敏、鄭璟樂、吳家偉、唐等人。

由香港新世代藝人與前香港足球代表隊成員組成的足球隊。