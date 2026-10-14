72歲賈思樂慶生肌膚緊緻零皺紋　曾歷車禍大病看破生死早立平安紙

剛剛過去的10月1日，除了是國慶日，亦是香港「不老傳奇」賈思樂（Louie Castro，中葡混血）的72歲生日！賈思樂在社交平台分享慶生短片中，他不僅展現出猶如「減齡10年」以上的超強狀態，更鬼馬地將蛋糕上的蠟燭大變身，令一眾網民驚嘆連連！

賈思樂獲讚係「不老傳奇」。（ig@louiecastro1818）

點睇都唔似72歲。（ig@louiecastro1818）

蠟燭72變27！ 逆齡靚樣震驚網民：似食咗天山雪蓮

Louie向來人緣極佳，最愛熱鬧的他生日當然少不了一眾好友陪伴。在他上載的短片中，只見他獨自對着鏡頭唱生日歌，但背景卻傳來多位朋友熱鬧的合唱聲。他手持寫著「Happy Birthday to Dearest Louie」的蛋糕，上面原本插著數字「72」的蠟燭。一向充滿童心的他唱到一半，突然調皮地出手將蠟燭對調成「27」，畫面相當搞笑！

這段慶生片不但引來陳潔靈、陳煒、王馨平、胡曦文、朱晨麗及黃建東等圈中好友留言祝賀，他猶如吃了防腐劑般的緊緻肌膚，幾乎看不到有魚尾紋，惹來大批網民熱議。不少人驚呼他不似72歲，起碼減齡十歲，紛紛留言：「你係咪食咗天山雪蓮？」、「幾十年無變樣」、「我都覺得你似27歲多啲，仲係少年十五二十時的Louie」。

生日快樂。（ig@louiecastro1818）

皮膚好緊緻。（ig@louiecastro1818）

有凍齡秘方。（ig@louiecastro1818）

27歲？（ig@louiecastro1818）

零整容凍齡之謎 全靠小粉絲醫生「發功」

至於為何能「幾十年無變樣」？Louie曾在訪問中大方公開這份凍齡秘密。他強調自己絕對沒有整容，背後的最大功臣原來是一位身為其「小粉絲」的皮膚科醫生。十幾年來，這位醫生每月都會替他用醫美機器激活底層骨膠原，而且分文不收。醫生更曾霸氣對他說：「你係我偶像，我唔要你老……賈思樂《少年十五二十時》踩住單車呢個樣，喺我心目中呢個樣唔可以老！」Louie笑言自己平時連Facial都不做，僅在幾年前聽從建議打過少許Botox（肉毒桿菌素）撫平魚尾紋，力求保養得自然又健康。

《少年十五二十時》係賈思樂同張國榮經典作品之一。（網上圖片）

走過人生低谷 看破生死提早立平安紙

雖然Louie總是展現陽光笑臉，但人生路上亦曾經歷過低谷。1988年他在澳洲遇上嚴重車禍險死，回港後又痛失同住的母親，雙重打擊下曾令他患上嚴重抑鬱症，幸好最終在好友廖安麗等人陪伴下才順利走出陰霾。近年，他在美國探親時又突發嚴重膽囊疾病，需緊急開刀做手術保命。再次與死神擦身而過的他如今已將生死看淡，更透露已提早立好平安紙、委託好友廖安麗作執行人，甚至連靈堂照片與播放的抒情慢歌都已選定。他豁達地為自己安排好身後事，決心無憾地享受每一天的快樂時光。