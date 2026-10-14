75歲影帝鄭則仕驚現火鍋店豪歎肥牛海鮮 長年患糖尿病肥胖膝頭痛
撰文：張寧兒
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現年75歲的兩屆香港金像獎影帝鄭則仕（Kent哥），早年憑圓潤可愛的「肥貓」形象深入民心。惟隨著年歲漸長，因肥胖身形引起的膝頭痛患令Kent哥困擾不已，加上長年患糖尿病，身體狀況惹人擔心。不過自從發哥周潤發建議去跑步後，Kent哥清減不少，且改善了膝頭痛，連參加馬拉松都毫無問題。近日Kent哥現身內地火鍋店，胃口大開豪食肥牛海鮮，看來的確健康不少！
Kent哥豪食火鍋肥牛海鮮
日前有網民在東莞火鍋店見到Kent哥。Kent哥在眾人包圍下入場，他行路緩慢，但笑容滿面，精神狀況不錯。雖然Kent哥肚腩仍然明顯，但相比以往最高峰時期，身形瘦了幾個碼，他曾拍片透露減肥瘦了35公斤，身形維持得不錯！Kent哥在店內看火鍋配料，之後坐下夾肥牛食。桌上配料琳瑯滿目，應有盡有，除了肥牛更有多款海鮮。Kent哥能如此放開懷抱吃火鍋，相信身體狀況變好不少！
近年頻傳死訊拍片澄清
Kent哥貴為金像獎影帝，除了身體變化惹來外界關心外，早年傳出他因投資電影公司失敗欠下千萬債務，需變賣家產，節衣縮食還債，甚至要帶着家人住貧民窟，亦不時引起網民討論。Kent哥亦曾拍片澄清：「說我當年生意失敗，賣掉所有家當還債，是真的，說我一家人住了好多年貧民窟，是假的。」他又再強調近年傳出的「死訊」一事也是假的。