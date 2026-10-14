陳芷尤早產誕女僅1.13kg　產後近3周終可親手抱女：感受她的心跳

前TVB小花陳芷尤（Apple）（現名陳思帆）在上個月底自爆因突然穿羊水，於懷孕32周時緊急剖腹早產誕下第二胎女兒，由於女兒屬於早產兒且體重偏輕，出生後需留醫於新生兒加護病房（NICU）及暖箱內接受觀察。直至本月初陳芷尤分享喜訊，透露囡囡已獲准轉往特殊護理病房，日前再傳出好消息，陳芷尤產後近3個星期終於能夠初次親手抱抱愛女！

陳芷尤（現名陳思帆）在2024年3月突然宣布婚訊。（IG@xoxoapo）

好恩愛！（IG@xoxoapo）

同年9月誕下兒子「小龍果」，一家三口幸福美滿。（IG@xoxoapo）

陳芷尤第二胎早產誕女。（IG@xoxoapo）

由於女兒屬於早產兒且體重偏輕，出生後需留於新生兒加護病房（NICU）及暖箱內接受觀察。（IG截圖）

直至本月初陳芷尤分享喜訊，透露囡囡已獲准轉往特殊護理病房。（IG截圖）

陳芷尤懷孕32周剖腹誕女僅1.13kg 產後近3周迎首次「袋鼠式護理」

陳芷尤於社交平台上載了一段短片，並以英文撰長文：「最珍貴的時刻……產後將近3個星期，我終於第一次把我的寶貝女兒抱在懷裡！我們第一次的『袋鼠式護理』感覺難以言喻。感受著她微小的身體、體溫和貼著我胸膛的心跳……我的心被填得滿滿的。我恢復得很好，特別是知道我的小戰士已經從NICU轉到特殊護理病房！她每天都在增重，喝的奶也越來越多。感謝所有在我的母乳分泌不足時滋養她的捐奶者。現在看到她成長，激勵著我繼續努力泵奶！因為我第一胎沒有餵母乳，這完全是一個全新的體驗。一個簡單的擁抱，在等待了這麼久之後，顯得如此彌足珍貴。」

產後近3周迎首次「袋鼠式護理」。（影片截圖）

出世僅1.13kg。（影片截圖）

早產囡囡。（影片截圖）

出世僅3周。（影片截圖）

拖手。（影片截圖）

場面感人。（影片截圖）

場面感人。（影片截圖）

片中所見，陳芷尤將囡囡抱在懷中，BB趴在媽媽心口，兩母女終於貼身接觸，場面感人。陳芷尤在上個月底透露於懷孕第31周時，醫生檢查發現女嬰體重僅約1.1公斤（約2.4磅），生長進度不如預期，因而需入院接受密切監察。未料入院當晚突發羊水破裂，醫療團隊原本希望盡可能讓胎兒留在母體內發育，但情況急轉直下，數天內即需進行緊急剖腹手術，最終女兒於懷孕第32周提早出世。

氣色紅潤。（IG截圖）

陳芷尤在月子中心努力泵奶，但起初就因不小心將不同次泵出來的母乳混合裝在同一儲奶袋中，不符合醫院規範而無法使用，不得不全部倒掉，令她極為自責。（IG截圖）

成功！（IG截圖）