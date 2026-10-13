周國豐喪母未現身發佈會　區瑞強心疼摯友：好早就知佢媽媽過咗身

《區瑞強經典•傳承演唱會2026》今日（13/10）舉辦記者發佈會，原本預計出席的周國豐最終未能現身。歌手區瑞強（Albert）在現場接受《香港01》訪問時，親自交代了周國豐缺席的原因，並對好友表達了深切的關懷與體諒。



區瑞強透露，自己早在事件發生當日便已獲悉消息：「我好早就知，因為嗰日發生，佢媽媽過咗身，所以我已經知道。」他表示，即使周國豐當初仍有意前來，大家也不希望他強行出席，「就算佢話要來，我都唔想佢來，因為突然發生啦，所以件事件我哋成班朋友喺某程度上都明白。」

《區瑞強經典•傳承演唱會2026》今日（13/10）舉辦記者發佈會。（葉志明攝）

區瑞強感嘆，周國豐此前曾出版過一本著作，書中的內容恰好就是圍繞著他的母親（大蓮姐）以及其患上認知障礙症的經歷：「本書就係講緊佢母親有認知障礙，成本書都係講『大蓮姐』，『大蓮姐』就係佢媽媽。」因此，母子兩人之間的感情極為深厚，這份親情的離別對他而言尤為痛心。

在區瑞強眼中，周國豐雖然平時看似沉穩，偶爾也愛開玩笑，但本質上是個極其重情重義且感性的人。「周國豐係一個好感性嘅人，佢平時好定、會講笑，但其實佢係一個好深情、好重感情嘅人，所以佢嘅文彩同內涵都同一般人唔同。」

區瑞強讚賞周國豐是一名非常聰明且清楚自己方向的人。（葉志明攝）

被問及事件發生後是否有聯繫或慰問周國豐的情緒時，區瑞強表示雙方僅通過簡訊了解情況，並未打擾對方。「大家通咗陣LINE，知佢有事，我哋知難而退，唔想去煩住佢。」他認為此刻最重要的是給予空間，之後有的是機會再聚在一起聊天。

區瑞強最後讚賞周國豐是一名非常聰明且清楚自己方向的人，相信他能夠好好處理自己的情緒：「佢係一個好清晰自己想要做啲乜嘅人，能力好高，所以我唔會好擔心佢情緒會跌落去，當然內心深處嘅傷痛一定有，但佢自己會管理到，節哀順便。」