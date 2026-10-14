謝婷婷慶祝加拿大感恩節曬全家福　意外曝光子女正面火速刪相

現年44歲的謝婷婷（Jennifer）自2019年突然宣布產女後就淡出幕前，移居加拿大溫哥華生活，去年情人節謝婷婷高調認愛，公開與靚仔外籍男友Mathew的甜蜜合照，並在5月宣布懷第二胎的喜訊，同年7月謝婷婷順利誕下囝囝Brooklyn Milne，組成四口之家！謝婷婷一直十分保護一對子女，鮮有公開正面照，適逢加拿大感恩節，她在社交平台分享一家人享用感恩節大餐的合照，但就意外曝光了一對子女的樣貌！

去年情人節，謝婷婷高調認愛。（IG@jennifertsetingting）

好Sweet！（IG@jennifertsetingting）

宣布懷第二胎的喜訊！（IG@jennifertsetingting）

去年7月謝婷婷順利誕下囝囝Brooklyn Milne。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷一直十分保護一對子女，鮮有公開正面照。（IG@jennifertsetingting）

一家四口。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷溫哥華豪宅慶祝感恩節 意外曝光子女正面火速刪相

謝婷婷在IG限時動態分享合照，並寫道：「So thankful.」相中所見，一家人圍坐在餐枱前享用豐盛大餐，囝囝Brooklyn坐在謝婷婷身邊，十分精靈可愛，而囡囡Sara就與Mathew同坐，畫面溫馨融洽。不過謝婷婷在上載無遮擋合照後不久，疑發現意外讓愛女正面曝光，隨即火速刪相，其後再重新上載合照，並特意加上白色心心Emoji遮擋Sara及Brooklyn的樣貌，貫徹其多年來保護家人私隱的作風。謝婷婷亦有拍片記錄囝囝與老公互動的短片，並標註「Thanksgiving 2026」，洋溢濃濃節日氣氛。

謝婷婷在上載無遮擋合照後不久，疑發現意外讓愛女正面曝光，隨即火速刪相，其後再重新上載合照，並特意加上白色心心Emoji遮擋Sara及Brooklyn的樣貌。（IG截圖）

兩父子互動。（IG截圖）

遮住囝囝個樣。（IG@jennifertsetingting）

遮住囝囝個樣。（IG@jennifertsetingting）

遮住囝囝個樣。（IG@jennifertsetingting）

好爸爸！（IG@jennifertsetingting）

好可愛！（影片截圖）

謝婷婷愛女生父身份至今成謎 去年奉子成婚組四口之家

謝婷婷自2019年無預警秘密產女後，Sara生父的身份便一直成為外界焦點，雖然坊間曾有傳其伴侶為加拿大富商，亦有人猜測為外籍人士，但謝婷婷多年來均未有正式回應或公開伴侶身份，對家庭生活極為低調。直至去年情人節謝婷婷高調公開新戀情，並迎來第二胎囝囝出世，今年7月更曬出一輯婚照，並寫道：「Year One. ♾️ The four of us.」正式向外界宣告，早於去年已與Mathew結婚，當時謝婷婷已懷孕，而大女Sara更化身為「小花女」，陪媽媽出嫁，畫面極溫馨！

Sara生父的身份一直成為外界焦點。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷多年來均未有正式回應或公開伴侶身份，對家庭生活極為低調。（IG@jennifertsetingting）

生父身份至今成謎。（IG@jennifertsetingting）

今年7月曬出一輯婚照，並寫道：「Year One. ♾️ The four of us.」正式向外界宣告，早於去年已與Mathew結婚。（IG@jennifertsetingting）

好幸福。（IG@jennifertsetingting）

Sara做花女。（IG@jennifertsetingting）