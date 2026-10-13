許靖韻首度直播帶貨 六小時換十套衫辛苦過開演唱會

日前許靖韻（Angela）首次挑戰社交平台直播帶貨，雖然是首次帶貨，但開播期間已衝上該平台一年一度的Camping榜第三位，認真厲害。 有品牌甚至將今次直播嘅庫存賣光，需要在直播尾段返場補貨滿足觀眾需要。

直播帶貨主要是由買手在直播期間，向觀眾介紹及推薦自己喜愛的產品或日常用品。而Angela亦十分認真對待這次直播帶貨，事事親力親為，為了從逾千件產品中挑選出適合直播介紹的貨品，她前後進行兩次選品，並花上數個月時間，最後精選約一百件產品上場。

首次實戰六小時，Angela坦言準備過程遠比想像中辛苦，笑言認為比舉行演唱會更具挑戰，「第一次做買手原來發現都幾攰㗎喎，由籌備到開播到完成，仲難過做演唱會，排舞都冇咁辛苦，哈哈。」一向習慣在舞台上演出的Angela，本來以為做演唱會已經十分消耗體力，但完成今次直播後，她才發現演唱會換衫根本不算甚麼，「做三個鐘頭演唱會換六套衫突然間發覺好輕鬆，因為我做直播六個鐘頭直播換咗十套衫，期間仲要不停講嘢。平時做演唱會，導演會喺耳機係咁提我唔好講咁多嘢，快啲唱歌，今次終於唔使畀人催，可以大講特講。」除了要長時間維持精神狀態，Angela亦要在直播期間持續介紹不同產品，對反應及表達能力均是一大考驗。不過，經過今次經驗，她對買手工作有了更深體會，亦感受到向followers分享心水用品並非想像中簡單。

至於首次直播帶貨最難忘的，竟然是完場後的一碗辛辣麵，Angela憶述：「直播一完咗，工作人員即刻秒速幫我訂咗碗辛辣麵，之前已經好想食，但因為要開播，要保持狀態，所以冇食到，一完咗直播宵夜就即刻隊咗碗辛辣麵。」