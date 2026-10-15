馬海倫被粉絲包圍獲讚「80歲狀態太驚人」　連續三年成渣馬跑手

TVB資深綠葉馬海倫（Helen）出名是圈中隱形富婆，現實生活相當富貴。近日有網民發布了一段野生捕獲她的影片，大讚她「80歲狀態太驚人」。雖然年齡被網民「報大數」，但馬海倫依然沾沾自喜，親自將這段影片轉發到自己的社交網上，大方展示自己的超強活力！

馬海倫過往曾在母親節，大晒極其罕見的亮面紫色鱷魚皮併駝鳥皮Hermès Birkin，加上她頸上的珍珠鏈，一身行頭保守估計過百萬。（IG/@ma_helen_ma）

馬海倫年近80歲，依然活動十足。（IG/@ma_helen_ma）

被指80歲照單全收 自爆連續3年成為馬拉松跑手

馬海倫前日（12日）在ig story分享了這段由網民拍攝的影片，片中她身穿白色通花上衣，被多名粉絲包圍要求合照，她來者不拒，表現極度親民。片中字幕更寫上：「偶遇馬海倫出席活動，80歲狀態太驚人！TVB寶藏綠葉，從邵氏選美冠軍到實力老戲骨」。事實上，1948年11月出生的馬海倫，現年77歲。不過，對於網民的連番讚美，馬海倫顯然相當受落，毫不介意「被屈」老幾歲。

影片尾段見她在停車場快步疾走，完全不用依賴拐杖，快到連頭髮都飛起。今年初她亦分享與周潤發跑完馬拉松後的合照，拿起紀念牌沾沾自喜說：「好開心我完成渣打馬拉松10公里賽事，仲同好多老友一齊跑。可惜今年上網睇唔到自己成績，希望下年繼續報到名 唔好DQ 。繼續跑步 鼓勵更多長者做運動💪🏻💪🏻💪🏻🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️」認真是老當益壯，體力分分鐘好過後生仔！

被大批粉絲包圍合照。（IG/@ma_helen_ma）

獲讚80歲狀態太驚人。（IG/@ma_helen_ma）

健步如飛。（IG/@ma_helen_ma）

連續三年成為渣馬跑手。（IG/@ma_helen_ma）

同發哥合照。（IG/@ma_helen_ma）

連續三年成為渣馬跑手。（IG/@ma_helen_ma）

連續三年成為渣馬跑手。（IG/@ma_helen_ma）

連續三年成為渣馬跑手。（Threads@ma_helen_ma）

身家半億行頭猛 寫意歎世界

除了身體壯健，馬海倫的家底亦非常豐厚。家住半山的她保守估計身家逾半億，平時出入經常孭Hermès手袋，甚至戴過百萬的珍珠頸鏈。其家族背景同樣猛料，丈夫何世堯是前立法會議員何世柱的胞弟；兒子何存廣是眼科醫生，娶了滙豐高層千金；女兒何敏晴則是建築師。如今《愛．回家之開心速遞》已大結局，雖然暫未有新工作，但生活無憂的馬海倫早已安享晚年歎世界，經常跟隨明星足球隊返內地遊玩，過著寫意富足的闊太生活。

馬海倫在《愛．回家之開心速遞》做清潔阿姐。(劇集截圖)