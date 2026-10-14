翁虹愛女19歲生日完美遺傳神顏　讀UCLA獲獎學金兼職普拉提教練

現年58歲的翁虹是1989年亞洲小姐冠軍，她在2007年再婚嫁美籍華裔商人劉冠廷，同年誕下一女「小水晶」劉蒔（Crystal），劉蒔遺傳了父母的優良基因，樣貌標緻，更愈大愈靚女，被網民封為「最美星二代」之一！日前劉蒔迎來19歲生日，她在微博曬出多張靚相，感性撰長文回顧過去1年的成長歷程！

翁虹同囡囡劉蒔（Crystal）。（微博@翁虹）

樣貌十分標緻。（微博@劉蒔Crystal）

愈大愈靚女！（微博@劉蒔Crystal）

大個女！（微博@劉蒔Crystal）

參觀校園。（影片截圖）

翁虹愛女劉蒔19歲生日 撰長文回顧成長歷程

劉蒔於微博曬出多張靚相，並寫道：「19歲了｜希望未來的自己，健康、自由、勇敢。又長大了一歲，也在慢慢努力成為更好的自己～18到19歲是一個持續成長的過程：1. 感謝自己，一直努力成為更好的自己。2. 感謝家人，始終給予我愛與支持。3. 感謝朋友，讓我的生活充滿溫暖與快樂。4. 感謝每一次的挑戰，讓我不斷的成長。5. 在UCLA開啟了人生的新篇章。6. 成功成為了認證普拉提老師。7. 希望持續傳達分享健康料理，健康生活。8. 希望在學業中，持續進步，成長。9. 希望持續突破自己，變得更自信。10. 希望自己持續傳遞正能量，影響更多人。感恩一路走來的經歷，珍惜現在擁有的一切，也期待未來更多的可能。最後也要謝謝大家的支持與鼓勵～」

19歲生日！（微博@劉蒔Crystal）

19歲生日！（微博@劉蒔Crystal）

叻女！（微博@劉蒔Crystal）

叻女！（微博@劉蒔Crystal）

而翁虹亦有在微博發文祝賀囡囡生日：「打了個飛的來回空中飛行時間加起來24個小時，2萬多公里到大洋彼岸給水晶寶貝過了個生日🎂祝願我的水晶大寶貝19歲生日快樂🎂🎂🎂🎊🎉🎊🎈盡情揮灑青春的力量，洋溢着陽光和朝氣、活力和熱情！美麗 快樂 新的一歲讓你接住歲月的饋贈，嚐遍三餐的青甜 朱顏常似 熱愛不改！」

19歲生日！（微博@劉蒔Crystal）

生日快樂！（微博@翁虹）

愈大愈靚女！（微博@翁虹）

愈大愈靚女！（微博@翁虹）

劉蒔自小品學兼優 全A畢業考入UCLA獲獎學金

劉蒔亦分享了與父母翁虹及劉冠廷的合照，相中所見，現年58歲的翁虹保養得宜，皮膚緊緻光滑；19歲的劉蒔留著一頭長捲髮，五官立體深邃、大眼高鼻，完美遺傳了媽媽的優良基因與女神氣場，一家三口同框畫面極為溫馨。自小獲父母悉心栽培的小水晶，不但樣貌出眾，更是成績優異，除了鋼琴十級之外，還擅長長笛及馬術，熱愛下廚的她經常分享健康美食，去年她展開了450小時的訓練，終於成為了一名認證普拉提教練。現時在美國留學的劉蒔，早前以全A、年級前三的優異成績畢業，期間更同步修畢經濟學等3個副學士課程，最終考入世界頂尖名校UCLA（加州大學洛杉磯分校），並獲頒競爭率僅極少數頂尖新生的「校董會特級獎學金」（Regents Scholarship），相當叻女！

愈大愈靚女！（微博@劉蒔Crystal）

樣貌出眾！（微博@劉蒔Crystal）

高中畢業舞會！（微博@劉蒔Crystal）

擅長長笛。（微博@劉蒔Crystal）