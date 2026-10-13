袁澧林事件翻版？　神級作曲人陳輝陽曾批造星參賽者：似去夜總會

「文青女神」袁澧林（Angela）今晨（13日）爆出入行以來屢遭性騷擾的經歷，並揭露早前與一眾女演員接受專訪時，竟被一名文化雜誌男總編輯以「我好似坐緊枱」作開場白，將在場女演員當作夜總會小姐。袁澧林直言當時難以接受，甚至想即時離場。事後，該名涉事前總編已作公開道歉。然而，事件持續發酵，不少網民不僅力撐袁澧林，更翻出娛樂圈同類不尊重女性的舊帳，將矛頭直指殿堂級音樂人陳輝陽！

袁澧林發文述說身為女性及女演員歷年承受過的性騷擾及矮化、厭女經歷。（IG@angela.yuen）

參賽者着性感紅衫被指似「夜總會」 花姐黑面眾星急割席

有網民回想起，當年ViuTV節目《全民造星IV》亦曾發生過類似事件。當時身為評判的陳輝陽，在第17集點評一班身穿紅色表演服、打扮頗為性感的女參賽者時，竟劈頭一句便表示覺得該隊全女班的演出「好interesting」，再形容其觀感：「好似我啱啱喺中學，好似再去夜總會咁，你明唔明呀？」。此言一出，全場氣氛瞬間跌至冰點，台上的女參賽者聽罷亦面露難色、緊皺眉頭。鏡頭隨即捕捉到坐在觀眾席的經理人「花姐」黃慧君，只見她當場黑面，忍不住當面開口質問：「乜嘢夜總會呀？！」

眼見群情洶湧，其他星級導師及評判見勢色不對，隨即發聲兼急急割席。梁祖堯率先劃清界線，表示自己沒去過夜總會，反問那是甚麼模樣；而少爺占亦開口截停陳輝陽，直指用「去咗演唱會」來形容會比較合適，更強調「去咗夜總會係另一樣嘢嚟」。

面對眾人的夾擊，陳輝陽不但未有收回言論或道歉，反而繼續嘗試解釋：「我enjoy個performance，關於唱歌嗰度......我覺得係ok囉，我唔會覺得好impress，整個perform我會咁覺得......feel到嘅。」

陳輝陽睇完參賽者演出後作出評論：「好似我啱啱喺中學，好似再去夜總會咁，你明唔明呀？」（ViuTV截圖）

一班女參賽者衣着打扮性感。（ViuTV截圖）

一班女參賽者衣着打扮性感。（ViuTV截圖）

花姐聽到時皺眉黑面。（ViuTV截圖）

台下女參賽者亦皺眉。（ViuTV截圖）

梁祖堯劃清界線，表示自己冇去過夜總會。（ViuTV截圖）

少爺占都覺得形容唔恰當。（ViuTV截圖）

陳輝揚繼續講評語。（ViuTV截圖）

殿堂級音樂人猛料背景大起底 神級金曲無數

現年58歲的陳輝陽在香港樂壇的地位確實舉足輕重。生於澳門的他，是活躍於香港的頂級作曲家、編曲家及音樂監製，曾兩度獲頒香港四台聯頒音樂大獎作曲獎，獲獎無數。他曾為多位天王天后打造過無數神級金曲，代表作包括王菲的《暗湧》、陳奕迅的《K歌之王》及《Shall We Talk》、鄭秀文的《終身美麗》、楊千嬅的《少女的祈禱》、盧巧音的《垃圾》以及容祖兒的《痛愛》等。

容祖兒（Joey）曾夥拍陳奕迅（Eason）、周筆暢（筆筆）、炎明熹（Gigi）及小肥（徐智勇）等歌手，於澳門銀河綜藝館圓滿完成了《陳輝陽作品演唱會—K歌之王》。（IG@yungchoyee）

陳輝陽係香港神級作曲人。（資料圖片）