林峯自爆平日襯衫靠老婆　談吳卓羲戀情：希望佢生活上有更多平衡

林峯、蔡卓妍及馬天佑今日（13日）於尖沙咀出席服裝品牌新店揭幕禮，同場還有泰國女星Kimberley Anne Woltemas。活動上，林峯有意購買品牌限定版長褸送給太太，覺得很適合在香港這種冬天又不是太冷的天氣穿著，果然寵妻。

林峯到尖沙咀出席服裝品牌活動，同場還有蔡卓妍、馬天佑，以及泰國女星Kimberley Anne Woltemas。（盧振輝 攝）

選衣重任太太負責 不敢為女兒扎辮

對於平時與太太會否穿情侶裝？林峯受訪時，坦言不會特意穿到一模一樣：「情侶裝呢啲嘢係配搭出嚟，就唔係同一件嘅。（父女裝又得唔得？）我覺得都係配搭囉，唔需要一式一樣，家庭裝其實都係互相配搭，大概色調合拍就得。」

而挑選衣著的重任，林峯稱通常落在太太身上：「因為我有選擇困難症，所以有時都會叫佢幫我襯一襯。」問到他會否親自幫女兒打扮，林峯笑言：「太太喺呢方面比較有天份， 媽咪都好鍾意幫個女打扮。（有冇幫過阿女扎辮？）完全唔識。我諗過學，但都係唔好了，驚整痛佢。我直情覺得呢樣嘢係一種天份，唔得就唔得，我相信我只會搞到佢打晒結，廢事啦！」

林峯表示平時女兒的打扮由太太負責。（盧振輝 攝）

他透露父女日常互動主要是負責陪女兒「做功課」，「我會同個女講，每日最緊要將自己應該做嘅嘢做晒，跟住就可以做你想做嘅嘢。（教功課唔係最辛苦咩？）凡事都可以搵到樂趣嘅。（有冇試過教到好激氣揸實拳頭？）吞落去囉，其實係鍛鍊自己嘅耐性。令到自己唔好咁急躁。

《九龍城寨》新陣容曝光 口密拒透露對手戲

談到日前《九龍城寨之終章》舉行煞科宴，邵美琪、王丹妮、談善言、譚旻萱等現身出席，令新劇陣容曝光。林峯直言有的是知道，有的是不知道，因為劇中有很多條支線，問到他跟與哪一位有較多對手戲？林峯非常口密：「到時你咪知囉。（同邵美琪有冇合作？）唔知呢。其實我好慶幸喺近年拍攝嘅一啲新作品中，有機會跟以前未合作過嘅、甚至有啲係我前輩級演員，可以真真正正喺電影上面碰面。（會唔會有同女仔對打戲份？）我哋唔打女人嘅。」

談到「城寨四子」的感情，劉俊謙早前爆張文傑是「喊包」，煞科時哭得最厲害。林峯直言：「都係㗎，唔好睇佢表面咁硬淨，佢係我哋四個裡面內心最脆弱嗰個。」他感嘆大家雖然拍戲辛苦了幾個月，但感情深厚，所以拍完都是非常不捨：「真係好難得有一部大製作可以喺香港有咁大量嘅投放。」

林峯對新戲《九龍城寨之終章》內容非常口密。（盧振輝 攝）

吳卓羲爆與張曦雯「戲假情真」 林峯笑回應：幾十歲人希望佢有平衡

至於另一位兄弟吳卓羲，最近盛傳與張曦雯拍拖，問到他有否關心一下？林峯同樣口密：「我哋唔傾呢啲嘢㗎！我哋平時只係傾食飯邊間好食。（卓羲有冇帶埋張曦雯出嚟？）未見過！但我完全唔知咩事，我最近無乜留意新聞。（話佢哋新劇戲假情真？）咪當宣傳囉。（有冇覺得佢春風得意？）佢不嬲都好得意。我通常見到佢都係喺Gym room，咁做健身嘅人一定係紅粉緋緋、出汗嘛。（Wallpaper有冇轉？）我唔知啊，你哋自己問佢啦，我哋咁多年都唔傾呢啲嘢。」

雖然嘴上說不八卦，但林峯亦向兄弟送上祝福：「佢都幾十歲人，我都希望佢喺生活上可以有更多平衡啦！」他亦希望如果吳卓羲真是拍檔的話，帶女友出來給兄弟看看。

林峯表示無留意好兄弟吳卓羲新緋聞，但笑指對方都幾十歲，希望對方在生活上可以有更多平衡。（盧振輝 攝）

年底廣州巡演 古天樂鍾嘉欣做嘉賓

林峯透露稍後會到泰國拍電影，而音樂上的工作，也安排得密密麻麻。他透露年底的巡迴演唱會行程，繼廣州站後，緊接會在新加坡陪粉絲跨年，明年還有兩場美國站，中間還會穿插拍幾部電影，行程相當充實。

至於近日曝光廣州演唱會，有古天樂和鍾嘉欣擔任嘉賓，這更是古天樂首次以演唱會嘉賓身份亮相內地舞台。林峯竟坦言：「我都唔知喎！宣布咗但我唔知，我永遠都係最後一個先知。」問到會否與古老闆在台上跳鋼管舞？林峯笑言：「睇佢囉，我陪佢！（你想跳『管』，定係『櫈』？）係咪我做『管』，佢做『櫈』，聽佢啦！呢啲好隨性。」

林峯年尾會在廣州舉行演唱會，古天樂和鍾嘉欣會擔任嘉賓。（盧振輝 攝）

林峯更笑言連鍾嘉欣做嘉賓都不知情，因為他主要集中顧好自己那Part，「因為隔咗幾個月份量又再Pick up返，啲舞蹈Step同動作要重新記返。」演唱會接近其生日，林峯直言是特意的，同粉絲一起開心，但女兒因未放假，屆時應該不會登台送上生日驚喜。