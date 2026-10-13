東張西望｜8旬婆婆痛失老伴　二女兒疑捲走亡父全副身家玩失蹤

TVB節目《東張西望》今日（13日）報道了年過80的吳婆婆，老伴離世後，二女兒把亡父遺產獨吞，還人間蒸發，讓吳婆婆找不到她。吳婆婆老伴早在大半年前就已經開始處理自己的後事，但因為有一些有關投資的錢，老伴離世後難處理，所以吳婆婆遂囑咐女兒陪同老伴前往處理。吳婆婆5月喪夫，但老伴屍骨未寒，吳婆婆就要面對二女兒疑似把遺產獨吞。

年過80的吳婆婆，老伴離世後，二女兒把亡父遺產獨吞。(節目截圖)

趁父病危拖去銀行 擅轉全副身家

吳婆婆委託二女兒及女婿陪老伴到銀行處理資產，以方便老伴離世後，可以拿錢出來辦後事及日後分配。當時家人們亦在現場同意這個做法，再加上之前家人從未曾為錢吵過架。二女兒在老伴病情急轉直下後，吳婆婆指二女兒強行帶老伴到銀行處理：「未死之前幾日都有去攞，總共攞過兩次。」更直指當時老伴身體已經很虛弱，甚至連走路都有問題。

吳婆婆委託二女兒及女婿陪老伴到銀行處理資產，以方便老伴離世後，可以方便拿錢出來辦後事及日後分配。(節目截圖)

奪權後性情大變 霸佔喪禮主辦權

吳婆婆發現二女兒把老伴全部錢都轉到自己名下後，好像變了另一個人，對她不瞅不睬。吳婆婆的外孫（四女的女兒）亦表示：「阿婆係講話拎少少出嚟，第時辦事都方便啲，唔使咁麻煩，唔知佢拎晒㗎！」二女兒還把喪禮的主辦權奪取了。

吳婆婆發現二女兒把老伴全部錢都轉到自己名下後，好像變了另一個人。(節目截圖)

扣留亡父證件避席喪禮 狠心封鎖親母

吳婆婆表示二女兒把老伴的身份證跟其他證件都拿去了：「乜嘢都唔畀返我，整到我幾唔安樂啊，雪到我老公黑晒色。」而吳婆婆說其實兒子也有跟二女兒說過，但就被她一掌打過去說：「又講錢！」之後家人關係愈來愈差，最後社工、區議員介入，吳婆婆才拿回老伴的證件。二女兒一家甚至連喪禮也沒有出現，更把與家人可以通訊的程式都封鎖了，完全沒有人可以找到她。吳婆婆對此表示徬徨：「我好心痛啊！」

吳婆婆表示二女兒把老伴的身分證跟其他證件都拿去了。(節目截圖)

《東張》陪同登門討公道 外孫應門狂卸責

節目組陪同吳婆婆到二女兒家找她，不過她敲了很久門都沒有人回應，她在樓下大喊：「係咪阿媽都唔理啦，你做乜嘢咁樣對阿媽？老豆死你都唔去拜，你依家攞晒啲錢去，連阿媽都唔要啦？」儘管吳婆婆怎麼敲門，二女兒的單位仍然沒有回應。第二天，節目組再與吳婆婆回到二女兒住處，今次終於見到其住宅內有光，於是再上去找二女兒，結果開門的是二女兒的兒子（即吳婆婆的外孫）。外孫表示希望節目組先離開，不過從他們的對話中可以聽得出，二女之子把所有事都推卸得一乾二淨。

《東張》陪同登門討公道。(節目截圖)

惡人先告狀！事後解封反批母親破壞信任

雖然二女兒最後沒有出現，但在節目組找上門後的第二天，她把吳婆婆解封，更向吳婆婆說無法接受吳婆婆找節目組幫忙，更直指二人信任已破產。