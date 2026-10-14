張致恒與前度莊韻澄前夫同框唔尷尬　呂成忠幫批命格：大上大落

張致恒（Steven）早前被前女友莊韻澄（前名莊端兒）在網上付費節目大爆「性事」，主持以「香港X神」（意指性愛之神）形容張致恒，並直接問莊韻澄作為「X神前女友」，當年二人的親密關係，莊韻澄自信說：「忍到㗎咩？喺我隔籬忍到嘅咩？我真係覺得唔可能囉。」事後莊韻澄公開向張致恒道歉。

意想不到，昨日（13日）張致恒竟獲安排在網台《鼎豐盛》與莊韻澄的前夫呂成忠「世紀同框」，但今次不是談情說愛，而是講命理。呂成忠化身「命理師JOE哥哥」為張致恒批命，一開始張致恒被問是否尷尬時，他反問：「尷尬啲咩？」

張致恒與莊韻澄前夫「世紀同框」。(ig@g.p.m_tvvvv)

莊韻澄前度男友張致恒與前夫呂成忠一齊做節目。（IG@xeniachong）

JOE哥哥指張致恒八字「官殺混雜」

JOE哥哥為Steven批算八字，二人還一同探討他人生的大起大落，JOE哥哥直言Steven命格「大上大落」，更形容他現時的決策能力極低，甚至如同患上「老人癡呆」（認知障礙症）般頻頻做錯決定。Steven的八字結構「偏弱」：「咁呢個八字嘅結構咧，其實係偏好弱嘅，身弱嘅，容易財多身弱咯。」且存在「官殺混雜」的問題，導致思想對立、做事衝動，決策力極低。這也解釋了他過往在事業和感情上的波折，此外，Steven的八字中還有「官殺混雜」的狀態：「因為錢啊，就會令到自己好迷失，決策力係極低嘅！」並容易因為金錢而迷失自我，並有不良嗜好，進一步削弱自控能力。

JOE哥哥直言Steven命格「大上大落」。(ig@g.p.m_tvvvv)

莊韻澄與前經理人呂成忠離婚後鬧不和。（IG@xeniachong）

當年有指張致恒患「性上癮」，被封「香港X神」。（IG@xeniachong）

張致恒早年行「火運」名成利就 年過三十後運勢逆轉

JOE哥哥在節目中指出，Steven的八字屬於「官殺混雜」，這導致他思想常有對立與衝突，加上沉重的財政壓力，令他的決策力大受影響。「你嘅決策力低到一個點，就好似老人家有老人癡呆咁，容易忘記、做錯決定。」 JOE哥哥解釋，Steven早年行「火運」得以名成利就，但年過三十後運勢逆轉，生活上的壓力令他「越做越錯」。

JOE哥哥在節目中指出，Steven的八字屬於「官殺混雜」。(ig@g.p.m_tvvvv)

JOE哥哥建議張致恒依靠宗教信仰 多穿紅色衣服、多曬太陽

談到解救方法，JOE哥哥指Steven極需要代表母親及信仰的「印星」幫助，並一針見血地點出他對母親有一種虧欠感。Steven坦言自從搬走後甚少與家人接觸，節目中更重提過去曾有自毀傾向的經歷。Steven也坦言，自己曾經感到迷失，甚至嘗試用酒精來麻醉自己。「其實酗酒係一個逃避嚟㗎。」Joe哥哥點破了Steven的逃避心理。「係啊，我之前好大。」Steven無奈地承認。

JOE哥哥建議張致恒依靠宗教信仰。(ig@g.p.m_tvvvv)

此外，由於Steven的命格極度「喜火」，JOE哥哥提議他可以多穿紅色衣服，以及多曬太陽來增強運勢。Steven聽後苦笑表示自己現時從事搬運工作，每天早上七點就開始狂曬太陽：「我都做搬運啦，日日曬太陽，曬黑晒啦！」JOE哥哥聽罷即大讚這份勞動工作對其運勢有極大幫助，曬太陽能讓他頭腦更清醒，有助他日後更勇敢地面對社會與生活上的種種難關。