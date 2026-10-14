Stanley@MIRROR與Alina正式註冊　新娘子曬「中指」婚照超破格

MIRROR成員「大表哥」邱士縉（Stanley）與拍拖9年的女友李炘頤（Alina）早前宣佈訂婚，近日終於傳來好消息！Alina在社交平台上傳多張婚禮及婚照，並寫上「Legally official」，正式宣佈兩人結為合法夫妻。在一系列甜蜜照片中，最吸睛的莫過於Alina一張「舉中指」的合照，打破傳統新娘子的溫婉形象，盡顯她率性大膽的真性情！

Stanley@Mirror與Alina正式完婚。（IG@alinaln）

Stanley@Mirror與Alina正式完婚。（IG@alinaln）

從Alina分享的照片可見，這場婚禮充滿了兩人獨特的個人風格。其中一張相，身穿白色平口上衣、戴著珍珠頸鏈的Alina，被Stanley溫柔地揹在背上。Stanley流露出寵溺的笑容，而Alina則對著鏡頭大擺鬼臉，伸出舌頭並霸氣舉起中指。這個超破格的姿態既搞笑又甜蜜，完全展現了兩人日常輕鬆好玩的相處模式。

好搞笑。（IG@alinaln）

兩人亦有跟足傳統，換上中式裙褂及馬褂。在另一張照片中，他們除了在露台上憑欄情深對望，更乘坐一輛白色復古開篷車出發，Alina在車上興奮地高舉花球，充滿電影感。

據悉，兩人一直積極籌備婚禮，早前已有消息指他們將於本月底飛往東南亞舉行海外婚禮，屆時MIRROR一班好兄弟亦會同行見證。如今率先註冊成為合法夫妻，恭喜大表哥同大表嫂！

換上中式裙褂及馬褂。（IG@alinaln）