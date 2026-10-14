60歲李若彤再扮小龍女現身活死人墓　對比31年前劇照狀態震驚全網

現年60歲、有「最美小龍女」美譽的李若彤，近年專注在內地發展，不時現身公開活動和內地綜藝，而且更活躍社交平台，深受網民喜愛。最令人驚嘆的是，多年來李若彤不論膚質或身形，均長年維持在極佳狀態，展現從容優雅的活力與自律體態。日前李若彤相隔多年後再扮小龍女，重返金庸武俠世界中的「活死人墓」景點朝聖，隨即掀起網友回憶殺。

李若彤有「最美小龍女」的美譽。（微博@李若彤）

李若彤可以說是靚足一輩子。(微博@李若彤)

李若彤再扮小龍女重返「活死人墓」

李若彤日前在社交平台分享了重返金庸武俠世界中的「活死人墓」景點朝聖的照片，輕描淡寫表示：「別人出遊打卡，我回家」。相中可見她穿上素雅白長裙，頭上綁了白色蝴蝶結，一個俐落轉身再回眸，與31年前鏡頭裡的小龍女毫無分別。她再感慨寫道：「30年前回眸是看全真教，30年後回眸是看彤學們。」

雖然該處地點為陝西西安終南山「王重陽成道宮」活死人墓歷史遺跡原型地，而當年1995年TVB版《神鵰俠侶》實際為香港片場搭景拍攝，李若彤此行是造訪角色原型文化勝地，而非重返「電視劇取景舊址」。

李若彤日前在社交平台分享了重返金庸武俠世界中的「活死人墓」景點朝聖的照片。（小紅書）

李若彤穿上素雅白長裙，頭上綁了白色蝴蝶結，再扮演「小龍女」。（小紅書）

凍齡美貌震驚全網

李若彤依然輕盈挺拔的體態，緊緻的肌膚與零贅肉的身材，完全歸功於她對自我的嚴格掌控。有大批網民看到她的最新狀態後，都忍不住貼出31年前飾演小龍女一角的劇照，在對比之下根本毫無分別。有網民震驚表示：「回眸還是小龍女的感覺」、「30年後再看毫無分別」、「最美姑姑」、「很多年輕人都比不上她」、「簡直和當年一模一樣」、「60後女星只服李若彤」、「確定是60歲？」、「姑姑果然不會老！」

李若彤一個俐落轉身再回眸，與31年前鏡頭裡的小龍女毫無分別。（小紅書）

李若彤多年來保持極佳狀態，身形與體態毫不走樣。（小紅書）