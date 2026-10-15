宋芝齡曾創業失敗經歷　開時裝店半年閃電結業唔食唔飲三日三夜

TVB元老級主持宋芝齡入行多年，一直以知性形象示人。貴為圈中著名的「隱形富婆」，一向瓣數多多，但原來在其創業路上亦曾跌過大跤。日前宋芝齡首度大談當年首次創業即告失敗的痛苦經歷，更自爆曾因打擊太過沉重，於家中躺足三日三夜不吃不喝。

宋芝齡一直以知性形象示人。（截圖）

宋芝齡落選後，繼續留在地區服務，頻頻在社交平台更新動向。（宋芝齡FB）

從小立志做商人 借母本金開韓國時裝店

宋芝齡在貼文中透露，自己從小就對商業書籍及創業故事產生濃厚興趣，早在參選香港小姐時，已在心中立下宏願：「遲早有一日，我要做一個成功嘅商人。」

由於本身具備韓國背景，她敏銳地察覺到韓國時裝在香港的龐大市場潛力。當時剛好遇到有店舖出租，宋芝齡便向母親借錢作為本金，並尋找朋友合夥，正式展開她的第一份生意，開辦了第一間韓國時裝店。

當年宋芝齡與朋友合夥開第一間時裝店，可惜因意見不合，經營不到半年便結業。 （影片截圖）

憑着中韓血統的優勢，宋芝齡當年看準韓國時裝市場，向母親借錢開店。（影片截圖）

合夥人意見不合 半年內閃電結業

然而，理想與現實往往存在巨大落差。宋芝齡坦言當時的自己「真係好天真」，以為只要有店舖、有貨源、有拍檔就萬事大吉。未料經營不到半年，她與合夥人便因意見不合而產生嚴重分歧，最終時裝店只能無奈結業收場。

這次的失敗對她打擊極大，宋芝齡形容當時的感受是「成個世界都塌落嚟」。她更自爆在店舖結業後，自己躲在屋企躺了三日三夜，期間甚至連飯都忘了吃，陷入極度沮喪的狀態。

時裝店閃電結業令宋芝齡大受打擊，曾躲在家中躺足三日三夜不吃不喝。（影片截圖）

第三日靠一碗麵醒悟：失敗只係另一個開始

幸好這段沉淪的日子並未持續太久。到了第三天，宋芝齡終於想通，決定振作起來：「起身煮碗麵食，先照顧好自己。」

經過這次教訓，她慢慢明白到「呢個世界冇真正嘅絕路，失敗只係另一個開始嘅契機」。如今重新回望這段過往，她坦言當年看似天大的挫折，現在看來不過是一件小事，反而成為了她人生中最寶貴的經驗，亦鼓勵網民分享自己如何跨過人生低谷。

如今回看當年的挫折，宋芝齡已能一笑置之，展現出堅強的女強人姿態。（影片截圖）