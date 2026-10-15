56歲萬綺雯近況曝光　黑框眼鏡清純如學生妹少女感溢出

昔日亞視當家花旦萬綺雯憑《我和殭屍有個約會》中「馬小玲」一角紅遍大江南北，其招牌42吋長腿至今仍是不少影迷心中的經典。近年淡出幕前、移居內地享受生活且淡出娛樂圈的萬綺雯，近日在小紅書分享了一組於黃昏時分拍攝的生活照，並寫道：「喜歡黃昏的一些私心。」照片中她罕有戴上黑框眼鏡，展現出極具氣質又清純的「四眼LOOK」，凍齡狀態再次驚艷大批網友。

戴上黑框眼鏡與白色鴨舌帽的萬綺雯，眼神靈動，少女感滿溢。（小紅書截圖）

萬綺雯罕有以「四眼LOOK」示人，托腮微笑散發濃濃學生氣息，凍齡肌膚保養得宜。（小紅書截圖）

戴黑框眼鏡超逆齡 漫步黃昏愜意生活

從萬綺雯分享的新照可見，她戴上一副黑色厚框眼鏡，風格隨性自然。雖然未有過多濃妝抹粉，但其肌膚依然緊緻白皙，氣色極佳。無論是坐在咖啡館旁托腮凝望、還是在夕陽下的湖畔走道隨意散步，都散發著一股濃厚的青春學生氣息，完全看不出已經56歲！不少網友紛紛留言讚嘆：「狀態太好了吧！」、「戴眼鏡簡直像大學生」、「馬小玲真的不會老」。

萬綺雯戴上黑框眼鏡後平添幾分知性美，淡妝出鏡依然顏值在線。（小紅書照片）

萬綺雯站在黃昏時分的湖畔走道，低頭漫步享受微風與落日交織的寧靜時刻。（小紅書照片）

黃昏霞光下的萬綺雯身形依然纖細，優雅剪影盡顯女神氣場。（小紅書照片）

淡出幕前享受人生 轉戰民宿生意近況曝光

近年萬綺雯已極少接拍影視作品，自從與無綫電視結束合約後，她便將事業與生活重心轉移至內地。據悉，她在浙江莫干山投資並經營精品民宿，正式轉型做老闆娘。告別緊張的拍戲節奏後，萬綺雯的生活過得相當清閒自在，經常在社交平台分享親近自然、旅遊及品味生活的日常，不時曬出素顏或輕妝照，真實自然的生活態度深得粉絲喜愛。

沐浴在夕陽餘暉下，萬綺雯身背編織包側身回眸，文青風格十足。（小紅書照片）

沐浴在夕陽餘暉下，萬綺雯身背編織包側身回眸，文青風格十足。（小紅書照片）