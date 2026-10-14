前TVB主播陳約臨誕女B超得意　曾採訪張家朗「一戰成名」轟動全港

昔日因採訪「劍神」張家朗一戰成名的前TVB主持陳約臨（Kelly），自2022年與美日混血男友結婚兼移居日本後，便淡出香港娛樂圈，專心享受人妻生活，今年年中更宣布喜訊正在懷孕，更是一名女B！

陳約臨自2022年下嫁美日混血兒丈夫並移居日本後，生活轉趨低調。（IG@yeuklam)

今日，陳約臨在社交平台上宣布已誕下BB，她說：「My dear Mia 10個月後 我們終於見面了。你可愛的面容 溶化了我們的整個世界 粟米b進化成爆谷b啦🍿開刀生產當天的早上第一個是挑戰打點滴 靜脈太難找，針入咗五次先成功 然後手術室伴隨着 Adela 既 Ain’t In LA 拖住老公的手，然後好快好快我們的Mia出世了 當聽到你的哭聲，眼淚根本停不下來 原來，期待咗咁耐嘅相遇，真係可以令人感動到一句說話都講唔出 多謝日本醫院的醫生同護士 山王BC直頭係超水準的醫院 產後在醫院有一晚因為荷爾蒙變化而情緒崩潰，脆弱得連自己都不認識自己。Thank you, Mia, for choosing me to be your mama，we will love you forever.展開新生活了，好期待！好期待與你和爸爸一起的每一天！謝謝妳的到來，我最好的生日禮物。」

恭喜晒！（IG@yeuklam）

好幸福。（IG@yeuklam）

bb好得意。（IG@yeuklam）

成手瘀傷。（IG@yeuklam）

陳約臨2021年前往東京奧運會，採訪為香港奪下奧運金牌的「少年劍神」張家朗，期間她不但突然表白張家朗，「我好鍾意你呀，點算？」更指要送飛吻給張家朗，及為他改名為「金家朗」。陳約臨當晚立即遭網民斥責「迷妹」上身，不尊重場合及張家朗，有欠記者專業。翌日，陳約臨在網上上載親筆聲明，就採訪失儀言行向張家朗道歉，並獲對方原諒。

陳約臨早前於東京奧運以「花痴式」訪問「劍神」張家朗被狠批有失專業。（影片截圖）