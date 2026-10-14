張致恒親解$9,489天價電費之謎　認曾被斷電獲七師傅出手幫忙

前 Boy'z 成員張致恒（Steven）與妻子區燕雯（雯雯）婚後的經濟狀況一直備受關注，經常因欠債、冇錢交租而登上娛樂新聞熱搜。日前，Steven 再被債主踢爆一張高達 $9,489 的「天價電費單」，引來不少網民質疑他「身無分文卻生活揮霍」。面對滿城風雨，Steven 拍攝影片再度作出回應，親解電費數字背後的真相，更感官證實七仙羽（七師傅）曾慷慨解囊幫手交過萬電費，同時回應網民「發明星夢」等質疑。

張致恒（Steven）拍片親解早前流出的「$9,489 天價電費單」背後真相。（影片截圖）

Steven 坦言因長期無力繳付電費，申請分期後金額越滾越大，更一度被電力公司停電。（影片截圖）

親解$9,489天價電費：欠交半年疊埋一齊

針對傳聞中的高額電費，Steven 於影片中向被牽連的朋友致歉，並澄清電費並非單月用量大，而是因長期欠繳累積所致：「一直以嚟唔夠錢去交電費，所以同佢哋申請咗分期付款嘅方式去交，當呢一期未交完又搭住下一期，就變咗越滾越大。」他坦言曾被電力公司停電，當時家中完全無電可用。Steven 透露，七仙羽（七師傅）在得知其家中情況後主動致電關心，更慷慨幫忙墊付 $12,000 的電費，希望讓小朋友能在舒適的環境下成長。Steven 對此表示十分感謝，同時澄清家中平時電費並非天文數字，夏天一季約$3,000，冬天少開冷氣則約$1,000。

Steven 澄清家中日常用電量並非天價，冬天一季電費僅約 $1,000。（影片截圖）

Steven 在影片中特別感謝七仙羽（七師傅）慷慨解囊，曾幫忙支付 $12,000 電費。（影片截圖）

否認發明星夢 兼職運輸茶餐廳：多1000可以交到租

對於網民指他「工作三分鐘熱度、發明星夢」，Steven 極力反駁，指自己一直在腳踏實地工作，包括茶餐廳及運輸相關工作均已任職超過一年。「我唔係發緊明星夢，而係好想喺呢一方面（娛樂圈）攞多啲外快，所以先 keep 住一路做運輸，一路做翻娛樂圈。」他強調並非想紅或追求名利，只是希望能「執得一個數得一個，多 $1,000 就起碼可以交到租或者電費。」 面對大量負評，Steven 表示會將其轉化為原動力，並向受風波影響的朋友公開道歉，承諾會努力賺錢清還所有債務，希望各項爭議能早日告一段落。