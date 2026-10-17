夏韶聲返美國過半退休生活獨立屋曝光　高大大孫完美承傳型格基因

現年73歲的「香港搖滾之父」夏韶聲（Danny Summer），近年生活極為低調，享受半退休生活。他除了頻頻於社交平台小紅書分享在美國獨立屋打掃花園、規律作息的日常外，近日更驚喜上載與大孫仔的合照，令鮮有曝光的大孫罕有亮相，隨即引來不少歌迷及網民熱議。



夏韶聲於小紅書上載最新影片，透露已返回美國生活。（小紅書截圖）

夏韶聲位於美國的獨立屋花園環境寬敞，綠意盎然。（小紅書截圖）

住獨立屋享超大花園 親力親為抹枱毫無架子

影片中，夏韶聲身處美國獨立屋的花園內，環境寬敞開揚，綠意盎然。穿著休閒的夏韶聲毫無明星架子，手拿工具親力親為在花園打掃及清洗戶外長枱，動作十分俐落。他寫道：「這裏早睡早起、做些事」，展現出健康又充實的告老生活。

夏韶聲發文寫道「這裏早睡早起、做些事」，分享簡單健康的日常。（小紅書截圖）

告別香港的繁囂，夏韶聲在美國享受愜意的半退休生活。（小紅書截圖）

孫兒高大身材魁梧 兩爺孫合照顯溫馨

在夏韶聲分享的最新動態中，他寫道「大孫曝光，好高大」，語氣中洋溢著滿滿的自豪感。相中可見，夏韶聲的大孫身材非常高大魁梧，站於身旁的夏韶聲更顯得嬌小，兩人站在一起合照溫馨感十足。大孫不僅遺傳了家族優良基因，身形高大威猛，更有不少網民指他頗具搖滾氣質，完美承傳了爺爺的型格基因。

大孫站在夏韶聲身旁高出成個頭，身形相當威猛。（小紅書截圖）

大孫遺傳了夏韶聲的優良基因，極具型格氣質。（小紅書截圖）

兒孫滿堂享天倫樂 保養得宜狀態極佳

夏韶聲育有兩名女兒，早已兒孫滿堂。除了在香港生活的外孫Kyle曾隨他參與ViuTV節目《甜爺爺》並於去年小學畢業外，其身在美國的大孫亦甚少公開露面。如今夏韶聲在美國過着早睡早起、弄孫為樂的生活，狀態保養得極佳，身形體態完全看不出已年過七旬，令一眾粉絲相當羨慕。