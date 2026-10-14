程可為踏入75歲生日獲潘志文楊玉梅慶生　隱形富婆氣勢騷左手戒指

程可為入行超過半世紀，憑著在劇集中飾演母親、貴婦等角色深入民心，是無綫老戲骨。雖然她曾謙稱自己並非大富大貴，笑言「如果係就唔使喺TVB捱」，但其實她是圈中公認的「隱形富婆」，靠投資物業累積了豐厚身家。生活富貴的她，經常以貴婦行頭出入「富豪飯堂」福臨門與好友聚會，但私下亦非常貼地搭小巴。本月10日她迎來75歲生日，她與潘志文等好友開慶生派對，大曬手中戒指，行頭十足！

程可為年輕美照。(TVB圖片）

程可為2009年《宮心計》中飾演「蔡尚宮」。（TVB截圖）

程可為75歲生日潘志文楊玉梅慶生

程可為本月10日踏入75歲，潘志文、楊玉梅等人為她慶祝生日。潘志文在社交平台分享慶生派對照片。程可為獲送上花束，在好友的圍繞下慶生。潘志文更親吻程可為臉頰，兩人曾合作拍攝1972年電視劇《春暉》演姊弟，潘志文親切地稱程可為為「家姐」，多年來「姊弟情」不變，感情極佳。而程可為一身貴氣打扮，騷出左手無名指上的綠色大戒指，有網民留言：「富婆程可為」。

江欣燕同程可為一齊行紅地氈。(胡凱欣 攝)

程可為曾帶「私伙嘢」工作，她曾受訪透露身上行頭值十多萬。（小紅書）

程可為曾帶夏雨睇樓獲封為「樓花王」

程可為參加TVB第一期藝員訓練班入行，同期同學包括呂有慧、郭鋒、高妙思等，她初出道時曾在《民間傳奇》單元中任女主角，之後發展愈來愈好，但她卻在1984年選擇移民加拿大溫哥華，轉行做地產經紀。據知程可為未移民前已有做地產相關工作，賺到錢就買樓花再轉手獲利，因而被梁醒波封為「樓花王」，她在加拿大高峰期曾擁有六間連地的房屋，轉做地產經紀後業績亦相當理想！程可為十分拼搏，曾試過帶夏雨睇足四十多間屋，為對方賺錢之餘，自己亦進帳不少。

直至1996年程可為回流返港，復出拍劇，參演過不少劇集，她曾試過一晚做足四個廠，因而患上甲狀腺疾病，內分泌失調致一隻眼「凸」出。而程可為亦是圈中的「隱形富婆」，經常出入有「富豪飯堂」之稱的「福臨門」，但過往她曾在訪問中澄清：「如果係就唔使喺TVB捱！」她又謙稱自己只不過是一個喜歡享受的人：「每個人都有佢哋鍾意做嘅事，我身上冇名牌，因為我唔好打扮，我剩係鍾意食嘢，冇罪㗎，而且多數係人哋請我，我好少請人。」程可為更曾在豪宅設宴，可見裝修簡約有格調，客廳十分闊落，落地大玻璃採光十足，還設有戶外花園，空間極大！

程可為與潘志文、楊玉梅等多位好友慶生。（抖音@演員潘志文）

潘志文親向程可為。（抖音@演員潘志文）

兩人感情極佳！（抖音@演員潘志文）

一齊慶生！（抖音@演員潘志文）

程可為曬圈中好人緣。（抖音@演員潘志文）

潘志文亦很精神。（抖音@演員潘志文）