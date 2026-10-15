阿嬌鍾欣潼用近3萬元LV袋作愛犬出行包　網民：狗用的我都用不起

現年45歲的阿嬌鍾欣潼近年專注內地娛圈發展，離婚後繼續工作吸金享受單身富婆生活，除了在社交平台分享生活及日常點滴，更經常拍片與粉絲互動。阿嬌的愛犬Kuma及兩隻愛貓出鏡率非常高，更深得阿嬌寵愛，一身名牌之餘，生活質素比一般打工仔更優質。

阿嬌瘦身成功，重拾自信。（IG@q_gill）

阿嬌擁有零死角美貌。（小紅書）

阿嬌完全不似已經45歲。(小紅書)

阿嬌用近3萬元LV袋作愛犬出行包

阿嬌日前在社交平台分享了一段購物開箱片段，除了推介貴婦護膚品及一系列Chrome Hearts產品，還用價值近3萬元的Chanel索繩背包用作網球袋，更霸氣表示：「因為我就喜歡！」其後阿嬌更曬出愛犬Kuma的LV與村上隆聯乘的出行包，阿嬌表示：「去公共地方怕影響到別人，把牠（Kuma）放在裡面就很方便！」翻查LV官方網站，這個狗狗出行包價值27,900港幣。有網民看到阿嬌的片段後，都紛紛表示做狗好過做人：「狗用的我都用不起」、「都是有錢人用的」。

阿嬌用價值近3萬元的Chanel索繩背包用作網球袋，更霸氣表示：「因為我就喜歡！」（小紅書）

阿嬌更曬出愛犬Kuma的LV與村上隆聯乘的出行包。（小紅書）

有網民表示羨慕，更指：「狗用的我都用不起」。（小紅書）

愛犬Kuma生活奢華

阿嬌的愛犬Kuma擁有朱古力色毛毛，體型細小非常可愛，加上聰明伶俐懂得聽阿嬌多種指令，深得阿嬌寵愛。而Kuma亦過著奢華生活，在阿嬌過去曾分享的照片中，Kuma除了與主人阿嬌一齊居住逾2000呎的豪宅外，所用的狗兜、頸帶、帽、出街狗袋全是名牌，價錢由幾千至幾萬元不等。另外，Kuma亦可與阿嬌自由出入名店購物，出外都有阿嬌以豪華跑車代步，外遊更坐頭等。

嬌的愛犬Kuma擁有朱古力色毛毛，體型細小非常可愛。（小紅書）

Kuma亦過著奢華生活，在阿嬌過去曾分享的照片中，Kuma除了與主人阿嬌一齊居住逾2000呎的豪宅外，所用的狗兜、頸帶、帽、出街狗袋全是名牌，價錢由幾千至幾萬元不等。（小紅書）