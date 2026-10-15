江芷妮獲邀出席業界晚宴顯地位　離巢轉型商界女強人成委員會主席

現年49歲的江芷妮（Cherie，現名江家儀）自2007年約滿TVB後毅然退出娛樂圈，並轉行從商開美容院做老闆，同時她亦繼續進修，除了在香港大學修畢工商管理碩士學位之外，還獲得美容業資歷認可4級資格，現時擔任職業訓練局（VTC）美容及美髮業訓練委員會主席。日前江芷妮獲邀出席「香港化妝品同業協會第23屆理監事會就職典禮暨周年晚宴」，再次展現其在美容界的崇高地位！

親身上陣介紹自家產品。（影片截圖）

轉行從商成女強人！（IG@cherie.tkong）

江芷妮同姚嘉妮分享創業經歷。（IG@cherie.tkong）

轉型商界女強人。（IG@cherie.tkong）

江芷妮以主席身份出席化妝品同業協會周年晚宴 獲贈巨型禮物感驚喜

江芷妮於IG限時動態分享多張晚宴現場照，相中所見，主辦單位為她準備了印有「江家儀女士 香港職業訓練局委員會主席」的專屬名牌，江芷妮亦大曬大會特別送上的紀念禮物，並開心寫道：「好大份禮物🎁🙏」，可見她在業界深得歡心與尊重。

出席化妝品同業協會周年晚宴。（IG截圖）

獲贈巨型禮物。（IG截圖）

專業！（IG@cherie.tkong）

專業！（IG@cherie.tkong）

江芷妮用台慶百萬現金獎創業 身兼委員會主席推動行業發展

江芷妮曾赴美國及日本留學，當年陪朋友面試港姐被發掘，2001年加入TVB，初時擔任《非常音樂空間》、《K-100》主持工作等，經常被指與唐詩詠撞樣，她亦有拍攝劇集，包括《同撈同煲》、《愛情全保》等，與馬國明曾是螢幕情侶。不過江芷妮在2007年約滿後離巢，並用在《萬千星輝賀台慶2007》中贏得的價值100萬港元的現金獎，以及多年來參與遊戲節目所贏得的30多萬港元獎金作成本，成立自己的美容集團。

江芷妮與馬國明曾是螢幕情侶。（TVB）

擔任職業訓練局美容及美髮業訓練委員會主席。（IG截圖）

女強人！（IG@cherie.tkong）

2012年江芷妮與建築師男友結婚，婚後育有一對仔女，一家四口幸福美滿。轉型成功的江芷妮，事業上了軌道，近年江芷妮憑藉專業知識及豐富營商經驗，除了獲委任為職業訓練局美容及美髮業訓練委員會主席之外，又獲香港學術及職業資歷評審局（HKCAAVQ）委任為行業專家，頻頻代表行業出席各大講座、晚宴，獲大學邀請擔任客席講師，為培訓本地美容美髮人才出力，由昔日的小花完美蛻變為實力派商界女強人！

溫馨！（IG@cherie.tkong）

出席生日會。（IG@cherie.tkong）

出席美容展。（IG@cherie.tkong）

為香港大學專業進修學院（HKU SPACE）擔任客席講師。（IG@cherie.tkong）

擔任客席講師。（IG@cherie.tkong）