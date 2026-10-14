伍富橋宣布BB提早出世　堅持陪產親剪臍帶爆太太已重投酒精懷抱

伍富橋（Alvin）今日（14日）現身中環蘭桂坊出席萬聖節活動，笑子自己是1分Michael Jackson打扮示人，並震撼宣佈與太太梁兆楹（Shirley）的BB「伍梁液」Julian已經出世！他透露BB比原定預產期早到來：「早咗出嚟，所以我哋冇即時去公布。今日係我小朋友出世後，我第一個公開活動，所以順便講埋。係開心事嚟嘅，所以今日同大家分享喜悅。」

伍富橋（Alvin）今日（14日）現身中環蘭桂坊出席萬聖節活動。（鄧穎琪攝）

BB提早出世被殺個措手不及

由於BB足足比預產期早了差不多一個月搶閘出世，Alvin被殺個措手不及，好彩老婆「超前部署」早已準備好BB房，他更自嘲是「衰仔」：「我係衰仔嘅，原本預咗仲有個幾月出世，都未執走佬袋，突然間就入咗去，跟住就生咗，好彩醫院已經乜都有，母子平安。」他透露太太原定已摘好吉日開刀：「點知個日子BB唔鍾意，佢自己揀過日子出嚟，佢好有性格。」

伍富橋宣布BB提早出世。（鄧穎琪攝）

堅持陪產親剪臍帶

Alvin曾自爆驚血及會暈，但仍想堅持陪老婆入產房，談到開刀生產過程，他透露Shirley當初極力反對他入產房，搞笑指他會「增加醫療負擔」，但他依然堅持陪伴：「入到去基本心情諗唔到血唔血嘅嘢，所以入到去就捉住太太隻手，因為我係好擔心，塊布後面已經劏緊，雖然我知佢係冇感覺，但始終𠝹一刀，都係心痛、都會好擔心，但佢就好冷靜。」

Alvin聽見兒子第一聲啼哭，瞬間感動得眼泛淚光，更親手為愛兒剪臍帶，整個畫面「好夢幻、好感動」。被問到如何重賞太太，求生欲極高的他隨即賣口乖，直言每日都非常感激太太，所以毋須物質獎勵，承諾會做好好丈夫和好爸爸的責任，便是最好的回報。他亦坦言成為人父後目前歸心似箭，做完活動便要即刻飛奔回家幫手湊仔抱B，接下來亦正準備為太太慶生。他更大爆Shirley大肚時要戒酒，現卸貨後已迫不及待「重投酒精懷抱」。