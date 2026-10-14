「世紀同框」合體400歲　姚瑩瑩相約五大老戲骨飲茶掀回憶殺

TVB女星姚瑩瑩今日在社交平台Threads上分享了兩張星光熠熠的飯局大合照，瞬間引爆全城網民的集體回憶！這次聚會並非一般的飯局，而是聚集了香港電視圈多位舉足輕重的資深「老戲骨」。照片中所見，除了姚瑩瑩本人，座上客還包括劉江、黃日華、羅樂林、韋家雄以及郭鋒。



加埋超過400歲！見證港劇黃金時代

這張大合照的陣容堪稱「重量級」。以幾位前輩目前的年紀來算，劉江、羅樂林及郭鋒均已年過七旬，加上年過六十的黃日華與韋家雄，以及五字頭的姚瑩瑩，這六位演員的年齡總和輕輕鬆鬆突破400歲！這「400歲的同框」不僅僅是一個數字，更是代表著無數香港人日夜「撈飯」的電視風雲與青春歲月。

姚瑩瑩今日在社交平台Threads上分享了兩張星光熠熠的飯局大合照。(陳順禎 攝)

港劇黃金時代都有呢班演員嘅身影。（Threads＠姚瑩瑩）

掀起回憶殺。（Threads＠姚瑩瑩）

姚瑩瑩在帖文中激動地寫道：「終於有機會同一班好耐冇見嘅前輩聚一聚——劉老師（劉江）、黃日華、羅樂林、韋家雄，仲有郭鋒！餐飯簡直係『回憶殺』，由昔日拍戲趣事講到近況，全程笑過不停！」

精神奕奕齊派心 網民高呼「全部都係經典」

從分享的照片中可見，眾人相約在酒樓歎中菜食點心，雖然歲月在他們臉上留下了痕跡，但位位都依然精神爽利、笑容滿面。一眾前輩更非常跟得上潮流，齊齊對著鏡頭擺出韓式「派心」手勢，展現出老友相聚的輕鬆與活潑。滿頭白髮的郭鋒依然帶著標誌性的親切笑容，而劉江與羅樂林亦顯得老當益壯，黃日華與韋家雄則依舊充滿活力。

姚瑩瑩、郭鋒與韋家雄。（Threads＠姚瑩瑩）

姚瑩瑩與韋家雄，兩人依然是TVB藝人。（Threads＠姚瑩瑩）

經典角色深入民心 網民激讚「含金量極高」

這篇帖文一出，隨即惹來大批網民留言大讚，不少人直呼這張合照的含金量極高：「全部都係細細個睇到大嘅好戲之人」、「見到霍景良（郭鋒）同大俠（黃日華）同框真係好感動！」、「祝各位前輩身體健康，好想再睇你哋做戲」。

姚瑩瑩最後亦感恩表示：「感謝有呢次咁難得嘅聚會，好開心見到大家都身體健康、精神奕奕。期待下次再約齊人腳再開懷大笑！」 這些陪伴著香港人成長的面孔，曾經在螢幕上為我們演繹過無數忠奸善惡、悲歡離合，這次難得的世紀聚會，絕對為廣大劇迷送上了一份最溫馨的「回憶殺」。