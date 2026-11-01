傅穎拍片剖析「放下」真諦　霸氣反擊：三觀不正，道不同不相為謀

前女子組合Cookies的「不和傳聞」纏繞多年，傅穎（Theresa，現名傅寶誼）早前接受《香港01》專訪時，罕有地公開當年遭隊友集體排擠的經過，更大爆當年病癒歸隊後，成員對她「變晒樣」，她當時詢問鄧麗欣（Stephy）「點解佢哋會咁？」但對方只回應一句「唔知呢！」，甚至拍劇期間身體不適，但卻遭一名隊友當眾「指住嚟鬧」，掀起網民熱議。其後Stephy的好友留言諷刺傅穎「天生唔識同人社交又高敏」、「冇朋友」，再次引發爭議。雖然Stephy事後受訪時代友人致歉並強調朋友言論不代表自己立場，未料她又發布一段「猙獰」健身短片，令不和風波再度發酵！

前女子組合Cookies。（網上圖片）

傅穎接受《香港01》「由零說起」專訪時，剖白了入行25年的心路歷程。（葉志明 攝）

鄧麗欣（Stephy）好友留言暗寸惹火傅穎。（IG@theresafu.bo）

鄧麗欣事後受訪時代友人致歉並強調朋友言論不代表自己立場。（葉志明 攝）

「猙獰」健身。（影片截圖）

慶祝生日。（IG@theresafu.bo）

經常拍片分享見解。（IG@theresafu.bo）

傅穎拍片親解「放下」真正含義 霸氣反擊：道不同不相為謀

面對連日來的風波及爭議，早前Theresa就拍片親解「放下」的含義，並霸氣反擊：「經常發訊息叫我不要再提以前，叫我放下的某些人。我從不主動提起，但你們天天這麼提我，那是想我繼續提嗎？這片中已經說得很清楚放下的真正含義。要坐冤獄的人繼續坐牢，是你們的意願，不是我的。三觀不正，道不同不相為謀。」

拍片親解「放下」真正含義。（IG@theresafu.bo）

霸氣反擊！（IG截圖）

傅穎在片中剖析「放下」的真正含義，她從心理學及人生經歷的角度切入，深入分享自己對「放下」的理解，她在片中指出，真正的「放下」並非強迫自己遺忘過往的傷害或委屈，亦非盲目迎合外界對於「原諒」的道德綁架。傅穎直言，外界往往在未了解當事人真實經歷的情況下，輕描淡寫地勸人「放下」，這無異於對受害者進行二次傷害。對她而言，不再主動提及、過好自己的生活，就是對過去最好的交代與解脫：「唔好因為自己放唔低而怪責自己，嘗試同你過去嘅傷痛慢慢和解，慢慢釋懷，慢慢學習同佢共存，本身就係一種成長。」最後她總結道：「你可以記得，但唔可以再受苦，你可以看見，但唔再被牽動情緒，你可以提起，但內心唔再有波瀾，呢一種，先至係真正嘅放下。」

何謂放下。（影片截圖）

她在片中指出，真正的「放下」並非強迫自己遺忘過往的傷害或委屈，亦非盲目迎合外界對於「原諒」的道德綁架。（影片截圖）

不再主動提及、過好自己的生活，就是對過去最好的交代與解脫。（影片截圖）

不再受苦。（影片截圖）