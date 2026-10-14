患精神病前童星William闖動物園被老虎咬死　特朗普殘忍轉發被轟

日前英國約克郡野生動物園發生了一宗慘劇，23歲的William Chapman被園內的東北虎Altai襲擊而身亡。據了解，William是一名前童星，曾經參與過英國ITV電視台及BBC電視台的多個節目。家屬透露他長期受到精神病困擾，需要定期服用精神藥物。事件發生當天，William無故闖入老虎活動區，並在社交媒體上傳了一段老虎休息的影片，不過他的帳號已被刪除。

童星William Chapman闖動物園被老虎咬死。（網絡圖片）

家人證William多年來一直飽受嚴重的精神疾病折磨

William的家人對失去親人感到極度悲痛，並在聲明中描述他為一個聰明、熱情並討人喜歡的年輕人：「家屬們對失去親人感到無比悲痛，他們仍在努力接受所發生的一切。令人遺憾的是，William多年來一直飽受嚴重的精神疾病折磨，因此被開了強效藥物。」家屬表示要待驗屍報告證實，事件與精神藥物是否有關聯。

家人證William多年來一直飽受嚴重的精神疾病折磨。（網絡圖片）

William Chapman曾當童星

William Chapman曾當童星，2009年參演ITV的電視電影《May Contain Nuts》，其中雪莉·亨德森（Shirley Henderson，曾於《哈利波特》飾演「愛哭鬼麥朵」）擔任女主角，William則飾演她的小兒子Alfie。此外，William在2012年BBC的教育劇集《True Stories》中，扮演了「免疫學之父」愛德華·詹納（Edward Jenner）的童年時代。

William Chapman曾當童星。（網絡圖片）

特朗普轉發了William被襲擊的片段

事件發生後，William的家人呼籲外界對報道內容手下留情，希望公眾能體諒他們正處於極其脆弱的時期，不要再加深他們的痛苦。儘管如此，美國總統特朗普在其創辦的社交平台「Truth Social」轉發了William被襲擊的41秒片段（隨後亦被白宮相關帳號轉載），並配上「永遠不要挑釁大自然」的文字，這一貼文引起了網民的強烈批評，指責他的行為冷血無情，猶如在死者家屬傷口上灑鹽。