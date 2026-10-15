陳百強逝世33周年｜麥潤壽憶當年問衣着意見　即獲Danny借衫着

區瑞強將於11月27日及28日在伊利沙伯體育館舉行《區瑞強 經典。傳承演唱會》，匯聚多位重量級嘉賓，包括吳大強、占士丁丁以及電台老拍檔麥潤壽、鄭子誠和周國豐。昨日（13日）一眾嘉賓出席記者會，共同為演唱會造勢；可惜，由於周國豐剛喪母未能現身。是次演唱會的特色之一，是鄭國江老師特地捐出藏品《漣漪》和《喝采》兩幅字畫，將於現場拍賣以籌募慈善善款，可見活動不僅肩負音樂傳承的使命，更彰顯公益精神。

鄭國江老師特地捐出藏品《漣漪》和《喝采》兩幅字畫。(葉志明 攝)

麥潤壽分享與陳百強珍貴回憶

記者會上，麥潤壽與鄭子誠在會上細訴與陳百強的昔日淵源。陳百強於1993年10月25日逝世，享年35歲。適逢今年是陳百強逝世33周年，麥潤壽憶述道，自己與陳百強一直好友如兄弟，讚他為人隨和真誠，甚至曾於活動前問他衣著意見，還專程到陳百強家挑選衣服，獲對方慷慨相助，至今仍念念不忘。

麥潤壽分享與陳百強珍貴回憶。(葉志明 攝)

鄭子誠嘆入行遲

而鄭子誠則感嘆與陳百強擦肩而過的遺憾，雖未能共事，但他始終欣賞陳百強的音樂才華及時尚品味。更提到早前在結婚23周年紀念日，曾以陳百強的歌曲歌詞紀念特別日子。鄭子誠謙虛表示，其文字才華深受鄭國江老師啟發，這次演唱會合作也讓他倍感珍惜。