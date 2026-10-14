七師傅援助張致恒六位數免還　有意送樓及收養四子：不如一了百了

七仙羽（七師傅）今日（14日）現身中環蘭桂坊出席萬聖節活動，受訪時講起對張致恒，因對方透露七師傅幫手墊付$12,000電費，而她亦不止一次幫忙。早前張致恒自爆欠債百萬，當中蔡卓妍、關智斌、林盛斌都是其債主，問七師傅可曾借錢畀對方，她竟說：「我冇借，我直接俾，我諗住俾層樓佢，送㗎！真㗎 ！但我屋企人反對，同埋身邊啲人都鬧，個個都話不如俾我。」七師傅透露歷來經濟援助對方達六位數，見四個小朋友很可憐，也想過收養他們，不過遭老公反對，所以她亦十分糾結，詢問「大家覺得我應唔應該俾層樓佢？」而講到對張致恒的建議，七師傅指現時的財困問題根本無法解決，勸他申請公屋及攞綜援。

七仙羽（七師傅）今日（14日）現身中環蘭桂坊出席萬聖節活動。（鄧穎琪攝）

「蘭桂坊之父」盛智文當然有現身！（鄧穎琪攝）

陪老公蒲蘭桂坊一晚食幾餐飽到嘔 自爆纖腰靠死頂縮肚

她指外籍老公熱愛到蘭桂坊飲嘢，自己即使工作忙碌亦會抽空陪伴，有時更為了大發慈悲，每間餐廳拉客都入去幫襯，一晚食足幾餐：「食到我同老公都嘔，好唔舒服，太飽喇！但係因為我善良慈悲，幫得幾多得幾多。」問到食咁多，但身穿貼身旗袍的她依然纖瘦零贅肉，她抵死自爆靠死頂：「我依家hold住個肚，一放鬆就出咗嚟，依家hold住咗！我hold得好實，一鬆懈，個肚就出嚟。」被問到老公是否特別愛攬其纖腰，她笑稱：「個個都鍾意攬，頭先盛生（盛智文）都有攬。」

七師傅指外籍老公熱愛到蘭桂坊飲嘢，自己即使工作忙碌亦會抽空陪伴，有時更為了大發慈悲，每間餐廳拉客都入去幫襯，一晚食足幾餐：「食到我同老公都嘔，好唔舒服，太飽喇！但係因為我善良慈悲，幫得幾多得幾多。」（鄧穎琪攝）

食咁多，但身穿貼身旗袍的她依然纖瘦零贅肉，她抵死自爆靠縮肚死頂。（鄧穎琪攝）

問到老公是否特別愛攬其纖腰，她笑稱：「個個都鍾意攬，頭先盛生（盛智文）都有攬。」（鄧穎琪攝）

曾墊付張致恒$12000電費 稱低調幫助很多人

七師傅更罕有大談屢傳財困的張致恒（Steven）。Steven早前自爆電費高達$9,489，更曾遭電力公司停電，幸獲七師傅慷慨墊付$12,000電費，希望不影響小朋友。七師傅在訪問中直認有援助張致恒一家：「我其實唔止幫張致恒，我好多人都有幫，普羅大眾都有幫，只不過我低調做慈善，我冇公布出嚟，張致恒有時有特別困難，我都會幫。」講到電費近萬，會否感驚訝及深究背後原因，她指據了解不是一期，而是持續累積。

Steven 坦言因長期無力繳付電費，申請分期後金額越滾越大，更一度被電力公司停電。（影片截圖）

張致恒自爆獲七師傅慷慨墊付$12,000電費，七師傅在訪問中直認有援助張致恒一家：「我其實唔止幫張致恒，我好多人都有幫，普羅大眾都有幫，只不過我低調做慈善。」（鄧穎琪攝）

直認冇借錢而直接畀 想送樓予張致恒惟遭強烈反對

被問到Steven有否問她借錢，七師傅語出驚人自爆直接送錢，更曾誇張到打算「送層樓」給對方安頓一家：「我冇借，我直接俾，我諗住俾層樓佢，送㗎 ！真㗎 ！但我屋企人反對，同埋身邊啲人都鬧，個個都話不如俾我。當時點解我想俾佢，因為就算送啲錢俾佢用，解決唔到最終嘅問題、煩惱，佢人工得咁多，養四個小朋友、一個老婆、工人，要交萬幾蚊租，其他雜費，冇錢剩，呢個問題永遠都化解唔到。後尾我就諗，不如我送層樓俾佢，層樓就算舊舊地，佢都夠用，諗住幫佢還晒啲債佢就唔使再煩。我見到四個小朋友都幾可憐，加上佢同我老公係同鄉，諗住幫吓佢，但係身邊人都反對，話唔可以，呢個係佢嘅功課，要佢自己完成人世間嘅功課，你唔可以咩都俾佢，後尾我就冇。」

被問到Steven有否問她借錢，七師傅語出驚人自爆直接送錢，更曾誇張到打算「送層樓」給對方安頓一家：「我冇借，我直接俾，我諗住俾層樓佢，送㗎 ！真㗎 ！」不過就遭到身邊人反對，因而打消念頭。（鄧穎琪攝）

資助金額達六位數 七師傅糾結應否送樓一了百了

至於這段時間總共資助了多少金額？七師傅指時多時少，相信應該達六位數：「六位數，加加埋埋。有時佢一下子需要啲錢多啲，可能嗰個月就多啲，有時可能就少啲，我有時都同佢講，唔可以咁頻密，太頻密嘅話，我驚好似縱慣咗，加上你呢件事都係解唔到，我話我唔知要俾到幾時你個問題先化解得到，都唔係長遠嘅辦法。所以我後尾就諗，不如一了百了，畀層樓佢算，咁大家覺得我應唔應該俾層樓佢？」至於送怎樣的單位，她謂送靚屋會俾人鬧，但平屋都夠他一家安頓。

至於這段時間總共資助了多少金額？七師傅指時多時少，相信應該達六位數：「六位數，加加埋埋。有時佢一下子需要啲錢多啲，可能嗰個月就多啲，有時可能就少啲。」她指有時覺得其實事情是死局，所以不如送層樓畀對方一了百了。（鄧穎琪攝）

信張致恒非呃錢 建議申請公屋及綜援解困

面對坊間不少網民質疑Steven「扮慘呃錢」，七師傅則選擇投以信任一票，指他人工得二萬多，但租金都萬幾蚊，還有雜費及工人薪金：「佢話計都計到條數，加上以前爭嗰啲債都未清，所以越積越多。我估佢唔會周圍呃人，因為佢係基督徒。」七師傅亦積極為其出謀獻策：「或者佢就係快啲申請公屋，或者申請綜援，佢而家個問題根本解唔到，我之前都有同佢老婆講，不如搵份嘢做，佢老婆話搵嘢做冇人照顧四個小朋友。（記者：佢有工人）佢話小朋友有自閉症，同埋情緒問題，一個工人搞唔掂，可能佢細個，冇吃苦嘅能力。如果我，我會得，我照顧四個小朋友我會得，我磨練太多、經歷太多，乜都可以捱苦，佢可能未捱得苦。」

七師傅亦積極為其出謀獻策，叫張致恒申請公屋或綜援。她指幾位小朋友—自閉症及情緒問題，所以雯雯因而要做全職母親不能工作，「可能佢細個，冇吃苦嘅能力。如果我，我會得，我照顧四個小朋友我會得，我磨練太多、經歷太多，乜都可以捱苦，佢可能未捱得苦。」（鄧穎琪攝）

曾想收養張致恒四名幼子 因老公反對打消念頭

除了送樓，七師傅更自爆曾一度想收養Steven四個小朋友，但遭外籍老公反對：「我嗰時都同老公講，橫掂我都冇小朋友，幫佢接管屋企幾個小朋友，我老公話我哋咁忙，連貓都唔得閒照顧，我老公成日要工幹，加上佢幾個小朋友，我哋要習慣幾個小朋友嘅生活習慣，唔係想養就養得到。萬一你養人哋小朋友，病咗，一陣間賴我哋，我老公話唔可以因為心地善良就諗嘢咁簡單，我同老公商量過，我話佢幾個小朋友真係可憐！或者大家覺得我應唔應該畀層樓當化解呢個問題，唔使咁煩。」

除了送樓，七師傅更自爆曾一度想收養Steven四個小朋友，但遭外籍老公反對：「佢話唔係想養就養得到，萬一你養人哋小朋友，病咗，一陣間賴我哋，我老公話唔可以因為心地善良就諗嘢咁簡單。」

熱心助人惹反對甚至割席 七師傅陷兩難：小朋友好可憐

不斷施以援手，亦令七師傅飽受身邊好友責難與壓力，朋友甚至分成兩派揚言割席：「好多人都鬧我，好多人話師傅唔好同佢做朋友，唔好幫佢，個個都鬧我。而家分兩派，一邊朋友話你再幫佢我就唔睬你，所以我好難做，有時見到小朋友冇嘢食、冇奶粉，冇尿片，我又好同情佢，有時偷偷地幫吓佢，但係如果俾身邊啲人知，身邊啲人都鬧我，但我心地善良，有時忍唔住覺得佢小朋友好可憐，但身邊啲人都係反對，要佢自己諗辦法，話香港好多人比佢慘嘅仲多，你幫得幾多，都好多人咁鬧我，所以我有時都好難做。」面對各方反對與道德兩難，七師傅顯得相當無奈，叫大家幫手畀意見。