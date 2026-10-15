東張西望｜前舍監爆學生宿舍騙局　負責人拒回應職員發爛渣

TVB節目《東張西望》昨日（14日）報道了位於九龍塘一間豪宅被揭發非法經營學生宿舍的事件，引起社會廣泛關注，牽涉的不僅是利益糾葛，更暴露了監管上的漏洞及相關法律的灰色地帶。一切始於曾在多間名校任教的徐小姐，她過去擔任過國際英語水平測試的考官，英語造詣非凡，經驗豐富。

一切始於曾在多間名校任教的徐小姐，她過去擔任過國際英語水平測試的考官，英語造詣非凡，經驗豐富。(節目截圖)

高端包裝與理想招聘陷阱

今年五月，徐小姐在求職網站看到一份九龍塘高端學生宿舍「舍監老師」的招聘廣告。該宿舍聲稱為香港中學生提供類似英國寄宿學校般的生活及教育環境，吸引了徐小姐的注意。廣告和面試中提到，宿舍位置理想，設施完善，每日供應精緻中西餐，並會安排多元化活動。更令人印象深刻的是，對方以高度專業性及與國際名校合作為號召，這令徐小姐深感契合她的教育理念，因此決定加入，並協助協調業務和拍攝宣傳片。

徐小姐在求職網站看到一份九龍塘高端學生宿舍「舍監老師」的招聘廣告。(節目截圖)

驚見假裝修 嚇退前考官

但不久後，真相逐漸浮現。她在兩個月後即7月底首次到宿舍已經建成的「show home」參觀時，被眼前的場景震驚。宿舍陳設敷衍，例如廁所未接駁排水系統，只在地上擺放馬桶裝飾，睡床護欄亦粗製濫造且未經打磨。聲稱的「簡樸房認證」純屬無稽托詞，牆上掛著的「認證文件」亦看似可疑，最後徐小姐選擇了辭職。

宿舍陳設敷衍，例如廁所未接駁排水系統，只在地上擺放馬桶裝飾，睡床護欄亦粗製濫造且未經打磨。(節目截圖)

盜用名義兼揭發無牌經營

令徐小姐更為錯愕的是，她辭職後發現，該宿舍負責人仍繼續以她的名義作招徠，不僅盜用其簽名，更在未經許可下繼續用她做生招牌，對外發出收據及簽訂合同。她形容：「其實你打死隻曱甴，但曱甴蛋又孵化，基本上又再嚟過件事。」原來自今年3月以來，涉事宿舍與另一家位於窩打老道、因無牌經營而被取締的學生宿舍有直接關聯。而該宿舍管理層則以現行「簡樸房」法例作掩飾，宣稱無需「床位寓所牌照」，然而法律明文規定，凡設有12張以上床位用於租賃用途的單位，必須持有「床位寓所牌照」。同時，由於宿舍內聲稱提供教育課程和輔導服務，也需要申領相關教育牌照，但至今未見教育局發出任何相關批准。

徐小姐辭職後發現，該宿舍負責人仍繼續以她的名義作招徠。(節目截圖)

學生親訴貨不對辦 食物生蟲

隨著真相曝光，多名家長和學生表示對宿舍提供的設施及服務均與宣傳不符。一名學生接受訪問時表示：「和我一開始想像那種很完美的有出入，我想像的就是空間可能比這個更大一點，一開始就有床簾。我比較喜歡隱私，我覺得如果沒有床簾的話我會特別難受，尤其這幾天也確實沒有睡好。」在吃的方面：「早餐就是老師可能會蒸一點東西，然後配一個牛奶就結束了。晚餐就是他們可能去找配餐公司，然後送到這裡。」她更表示有室友在餐食中發現蟲子和鋼絲球。

學生親訴貨不對辦。(節目截圖)

承諾全落空 設備淪為淘寶貨

徐小姐指，經營方表示周六周日和平日，都會有專業的教育人員去教他們上課，並會請一些名人來演講。但這些事情亦沒有發生。許多時候寄宿學校是給小朋友感受到有個家，有被愛的感覺。但它整套都是淘寶，不覺得這裡可以表現到英式的寄宿學校的感受。

徐小姐指承諾全落空。(節目截圖)

直擊宿舍 職員發惡逃避追訪

節目組等到一位疑似是宿舍職員的女人，她立即致電給負責人，疑似宿舍負責人更叫她別管：「別管他們，肯定是來污衊你，你說啥都斷章取義。」《東張》甚麼都還沒問，這位職員還愈來愈激動，還不斷表示自己與宿舍無關：「而且你們侵犯肖像權了，必須給我刪掉，必須給我刪掉。」

宿舍職員發惡逃避追訪。(節目截圖)

涉款巨大 報警求助促政府堵漏

報導指出，每位學生一年需要支付約二十至二十五萬費用，但所謂的高端服務根本無法實現。徐小姐已向香港和深圳警方報案，並就欠薪事宜向勞工處提出申訴。然而，截至目前，相關涉事宿舍似乎仍然在運作中。徐小姐表示最擔心的是其他學生和家長會繼續受騙，而這起事件也再次凸顯了政府在處理此類違規行為時，法律監管及執行上的漏洞。