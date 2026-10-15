何依婷入行前曾遭客戶越界冒犯　留下心理創傷：都唔只言語㗎

何依婷和李偉健（Terry）昨日（14日）於電視城宣傳處境劇《愛·回家之三代同糖》，兩人劇中飾演「歡喜冤家」，不少網民大讚有化學作用。對此，何依婷在接受《香港01》訪問時，表示感到驚喜，更預告劇中自己除了與「舅父」李偉健鬥氣外，還暗藏另一條溫柔感情線。

何依婷和李偉健（Terry）於電視城宣傳處境劇《愛·回家之三代同糖》。（葉志明 攝）

何依婷大讚李偉健天生自帶喜感

何依婷表示今次是她首次與李偉健合作，過程非常開心，自爆二人第一天在家具店開工拍攝時，就被李偉健的搞笑功力逗得樂不可支：「佢講第一句對白我就爆笑！我問佢平時係咪咁講嘢，佢話係。我發現原來舅父真係天生自帶喜感，同佢開工真係好開心，很快便拍完。」

對於後輩的讚賞，李偉健表現得相當謙虛。他表示在合作前已經有留意何依婷的演出，並大讚對方是「好戲之人」：「我覺得佢嘅演技同年齡好唔合符，佢好老練啊！搞到我都有啲壓力，真係要跟佢學嘢，唔係驚接唔到啊。」

何依婷大讚李偉健天生自帶喜感。（葉志明 攝）

預告有另一感情線登場

李偉健以往拍劇多數與男演員搭檔，今次難得有感情線且還是美女。他大賣口乖：「其實有冇感情線，你同依婷一齊開工已經好開心㗎了。」何依婷被逗得非常開心。對於劇中不時要露出「惡毒」的樣子，她笑言：「對住舅父係比較激氣啲；但其實我劇中除咗同舅父有鬥氣之外，我自己都有感情線，喺嗰條線入面我可以溫柔啲、可愛啲，對住舅父就『唔好意思啦』，惡少少！」

至於這位感情線對象到底是誰時，何依婷與李偉健均守口如瓶，只透露該角色即將登場，李偉健給出貼士：「係一個筍盤，我叫佢『金龜仔』，咁佢係金龜，我係烏龜，係人都識揀啦。」何依婷亦打趣指，如果觀眾受落的話，說不定劇情發展下去可能會出現李偉健與「新歡」爭風吃醋的場面。

談到劇集現在成為處境劇，作為劇中一份子會否都有壓力？何依婷覺得是很開心；而李偉健則繼續賣口乖：「無論台慶劇，還是台柱劇，同依婷開工就開心。」（葉志明 攝）

李偉健開心有《開心速遞》拍檔加入劇組，事前並不知道；但亦擔心歐瑞偉出現，影響他與何依婷的戲份，兩者比較下，他笑說跟何依婷合作開心啲。（葉志明 攝）

談吳若希疑因讚好HOY帖文遭「被放假」？ 何依婷揭私下對話

劇中何依婷與吳若希是好朋友，有不少對手戲。問到對方「暫離」劇組，有沒有很不捨得？何依婷表示：「佢都話佢係放假，咁人都要放假嘅。好似Terry啱啱都放咗一個月假，所以會返嚟嘅。」李偉健亦補充指處境劇通常都是演員輪流放假的。對於有傳吳若希是因點讚網民建議HOY處境劇《你的保安李寶安》改於晚上 8 時播出以對撼《三代同糖》的帖文，而觸怒高層「被放假」，何依婷表示沒有留意，她每日放工就是湊女，與吳若希私下有聊天，就是知道對方放假，沒有特別問原因和放多久，這始終是對方私隱，亦沒感覺對方不開心，只知道對方最近搬屋都忙碌。

何依婷表示與吳若希私下有聊天，知道對方放假，沒有特別問原因和放多久，亦沒感覺對方不開心。（葉志明 攝）

產後復工獲老公支持 收工即返家陪伴愛女

除了劇集工作外，何依婷亦分享了近期的家庭生活。她表示雖然拍劇行程緊密，但只要一有假期或空檔，就會立刻陪女女：「就算每日返工都好，我總有一、兩日放早，咁我就可以早啲返屋企陪阿女。老公都無詐型，大家喺照顧小朋友方面互相合作。」何依婷更甜笑透露，女兒現在越來越聰明：「以前阿女只係黏住我，但而家見到爸爸會叫『Daddy』，爸爸聽到即刻心都融埋！」

何依婷現在一收工就回家陪女兒。（葉志明 攝）

何依婷坦承入行前曾遇「唔舒服」事件 讚前公司處理妥當

另外，談到日前藝人袁澧林在社交平台揭露曾在工作環境中遇到言語冒犯和不尊重對待，問到何依婷在入行前或入行後有否類似經歷？何依婷坦誠回應，「喺呢一行係冇嘅，我覺得公司都係一個好好嘅大家庭，保護得我哋好好。坦白講，我選美入行到而家，都冇遇過一啲令我好唔舒服嘅事情。」

何依婷坦承入行前曾遇「唔舒服」事件。（葉志明 攝）

不過，何依婷直言在入行前確實曾遇到過不快的經歷，「好久遠嘅事，講返都有啲心理創傷，總之都係一啲喺工作上遇到唔舒服嘅事，但當時我嘅舊公司係處理得好好，我有同上司講返呢件事，佢都有去處理同反映，所以件事已經告一段落。（對方）亦都唔係公司同事，而係一啲客戶。（對方係言語上冒犯，定係多手多腳？）我諗都唔只言語㗎喇，但舊公司係處理得好好。」她亦呼籲女性在職場上，尤其是新人，很容易遇到這些事情，要懂得保護自己。