三代同糖｜召三太KC回家被指救亡　樊亦敏謙稱：我哋係返屋企啫

TVB處境劇《愛・回家之三代同糖》（下稱《三代同糖》）開播以來，收視與口碑均遜於前作《愛・回家之開心速遞》，跨平台直播收視更曾低見15.5點。劇組昨日（14日）開放傳媒探班，同時宣布兩位《開心速遞》人氣演員「三太」樊亦敏同歐瑞偉「KC」強勢加入，似要為這套台慶劇力挽頹勢。

樊亦敏和歐瑞偉強勢加盟《三代同糖》。（葉志明 攝）

角色造型有驚喜 歐瑞偉變「打雜」

樊亦敏和歐瑞偉接受《香港01》訪問時，對於「回家」表示很開心。樊亦敏透露其劇中新角色名為「龔喜」，而歐瑞偉則飾演「百變KC（朱基）」。樊亦敏打趣道：「以前叫『三太』，而家叫『龔喜』，一聽個名就知係開開心心、搞搞震，同埋睇我個打扮都知有少少玩嘢，希望畀大家新鮮感。」

一身裝修工人打扮的歐瑞偉，笑指其劇中角色同樣「玩嘢」，造型多變，幾乎沒有一套固定的便服。樊亦敏補充說：「佢經常要出現喺唔同地方，今日係裝修工人，聽日可能就小販，下次又可能做速遞，甚至送外賣！」問到會否有騷肌救生員造型？歐瑞偉直言「唔出奇」，樊亦敏則叫觀眾若想看歐瑞偉著泳褲要密切留意。歐瑞偉幽默回應：「唔只泳褲，有件泳衫都得啩。」樊亦敏即時起鬨：「救生員梗係只著泳褲㗎啦！」當追問歐瑞偉對身材是否有信心時，樊亦敏更搶先代答：「我代佢答，佢得！」

樊亦敏預告與歐瑞偉有感情線。（葉志明 攝）

感情線「唔簡單」

被問到二人在劇中會否有感情線時，樊亦敏大賣關子，透露二人關係並不簡單：「我哋入邊一定係有情感嘅。同埋我都會隔住佢同Terry（李偉健）啲感情，唔係咁簡單。其實我哋嘅關係都幾得意，佢成日喺我身邊支持我，其實係我嘅助手！」至於會否有進一步發展？歐瑞偉笑指：「前面要慢慢鋪排，後面就會解釋返我點解會一直喺佢身邊。」樊亦敏更打趣表示，重返TVB多年演過很多男藝人的老婆，唯獨未試過與歐瑞偉演情侶，今次劇組的安排令她非常期待。

樊亦敏表示之前有看《三代同糖》，捧好友車婉婉和李偉健場。（葉志明 攝）

被指入組「救亡」 樊亦敏謙稱：我哋係返屋企啫

對於今次重返《愛·回家》，二人皆表示都是最近才收到通知。樊亦敏直言：「總之叫我哋返嚟就返嚟。（你哋對劇組有冇咩要求？）睇編導嘅安排，最緊要開心。總之全力以赴，做到最好，盡做囉。」

外界視他們回歸為「救亡」之舉。樊亦敏謙稱：「唔好咁講，我哋係返屋企啫。」劇集現成為了「台慶劇」要打仗？歐瑞偉認為公司早有周詳安排，不會有壓力，做好自己便可。至於稍後會否有更多《開心速遞》家人加入？兩人異口同聲直言：「梗係想啦，好多人都咁問，但睇公司安排啦。」

樊亦敏和歐瑞偉都希望稍後有多些《開心速遞》演員「回家」。（葉志明 攝）

樊亦敏。（葉志明 攝）