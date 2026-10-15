璀璨之城｜陳曉華淪為張智霖卑微情婦絕望自殺　網民不滿太早死

TVB新劇《璀璨之城》昨日（14日）迎來高潮，劇中陳曉華飾演的郭芷媛因愛成恨、最終絕望輕生的戲份成為全城熱話。不少網民在收看後紛紛留言，直言陳曉華不應太快就死，並為角色大抱不平，強烈認為：「芷媛不應該這麼早死！」

劇中陳曉華飾演的郭芷媛因愛成恨、最終絕望輕生的戲份成為全城熱話。(節目截圖)

網民不滿陳曉華太早死。(節目截圖)

懷骨肉踩上門對質 慘遭張智霖冷酷嘲諷

在最新一集中，陳曉華驚聞情人官孝賢（張智霖飾）即將迎娶洪海允（高海寧飾），懷有骨肉的她踩上門對質，卻換來男方一句冷酷的一臉冷酷無情地說：「結婚有幾咁大不了，你可以繼續做我情婦，一切都唔會變。我用人係講功能性，洪海允做到嘅嘢，你根本做唔到。」其後她更被雪瑩（張曦雯飾）暗中挑撥，誤以為張智霖逼她墮胎，最終情緒徹底崩潰。

陳曉華驚聞張智霖即將迎娶高海寧。(節目截圖)

結果陳曉華慘遭張智霖冷酷嘲諷。(節目截圖)

擸刀大鬧婚禮 張智霖絕情致其輕生

陳曉華潛入婚禮現場擸刀以死相逼，哭訴：「我寧願死都唔想見到你成為第二個女人嘅老公。」然而張智霖依然無動於衷：「你睇下依家你似咩，就因為你咁，我先會同Alice結婚，就算佢從來冇出現過，我都唔會揀你。」狠心直指她只是佔有慾作祟，正式畫上句號。陳曉華在極度絕望與痛心之下，最終走上輕生之路。

張智霖對陳曉華絕情，致其輕生。(節目截圖)

陳曉華擸刀大鬧婚禮。(節目截圖)

崩潰演技獲力讚 觀眾嘆未及黑化太可惜

這幾場情緒崩潰的連環激動戲，陳曉華發揮得淋漓盡致。無論是當場跪地苦苦哀求的卑微，還是緊攬婚紗時的痴狂與失控，她都將角色對愛情的執着與被拋棄的絕望表露無遺。配合張智霖令人心寒的絕情演繹，雙方火花四濺。正因為陳曉華演技迎來大爆發，將角色的悲情立體地呈現出來，大批網民認為郭芷媛這個充滿戲劇張力的角色就此下線實在太可惜。觀眾紛紛表示，芷媛的執念與肚裡的骨肉本可發展出更豐富的故事線，甚至期待她能「黑化」復仇，如今卻被迅速「賜死」，實在浪費了這個角色的發揮空間。

這幾場情緒崩潰的連環激動戲，陳曉華發揮得淋漓盡致。(節目截圖)