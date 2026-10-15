圈圈＠IdG自爆搭巴士疑被抽水　慘遭朋友質疑：點解警覺性咁低

演員袁澧林日前在社交平台發長文，大爆入行以來屢遇言語及肢體性騷擾，直斥演藝圈存在的厭女及縱容文化，引起社會廣泛關注。袁澧林（Angela Yuen）於2026年10月12日深夜發表長文《那些永遠不會到來的道歉》，女團IdG Sundae成員圈圈亦受到Angela啟發，昨日（14日）在IG限時動態發文，自爆上星期搭巴士時慘遭陌生男滋擾的可怕經歷。

女團IdG Sundae成員圈圈自爆上星期搭巴士時慘遭陌生男滋擾。(ig@_08.07_cnh)

巴士遇色狼 遭陌生男挨近滋擾

圈圈透露，上星期在Studio練歌後，乘搭巴士前往排舞室途中遭遇色狼。她寫道：「坐我旁邊嘅一位男士借啲倚咁挨咗過嚟，仲做咗啲令我感到好唔舒服嘅動作。」她坦言當下一刻極度驚慌：「我當時好驚，唔知點反應好，不過最後我都係選擇咗去報警。」

圈圈透露乘搭巴士前往排舞室途中遭遇色狼。(ig@_08.07_cnh)

報警反遭連環質問 慘陷自我懷疑

然而，圈圈指落口供時被反問：「你點解會坐喺呢個男人隔籬？點解你唔即刻離開？」事後甚至連朋友都質疑她「點解警覺性咁低」。她坦言落完口供回家，情緒稍微平復後，腦海第一個浮現的念頭竟然是自責：「究竟係咪我有問題？」

圈圈報警反被質問成二次傷害。(ig@_08.07_cnh)

拒絕完美受害者迷思 籲大眾停止問「點解」

圈圈特別引述袁澧林帖文《那些永遠不會到來的道歉》中提及的「完美受害者」迷思，慨嘆社會對受害者的審判往往比對加害者更為嚴苛。作為一個廿出頭的女生，她自言未必有資格說大道理，但仍希望藉自身經歷鼓勵其他女生，若遇到不幸事件，在安全情況下應勇敢發聲。最後，她呼籲大眾停止冷漠的質問：「身邊嘅人都唔好淨係識問點解，要多啲關心，大家一齊去令呢個地方美好一啲。」她並在文末Tag了袁澧林，感激對方勇敢發聲。