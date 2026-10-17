專訪｜葉振弘跳出舒適圈尋音樂路　暫別兄弟背後的「難言之隱」

男團P1X3L成員葉振弘（Marco）於26歲生日當天推出全新個人單曲《難言之隱》。這首歌不僅是他音樂路上的新嘗試，更伴隨著一個令粉絲震驚的決定，暫別兩位好兄弟，選擇單飛發展。究竟這背後有甚麼「難言之隱」？Marco接受《香港01》專訪，首度開腔剖白這段時間的心路歷程，以及離開舒適圈的掙扎與期盼。

葉振弘近日推出全新個人單曲《難言之隱》。(胡凱欣 攝)

Marco全新個人單曲《難言之隱》。(ig@marc_ip)

藉新歌抒發心聲 想多謝以往的經歷

談及新歌《難言之隱》，Marco坦言這首歌承載了他許多想說卻說不出口的話：「呢首歌想帶出嚟嘅感覺，係好想多謝返以前嘅經歷，同埋遇過嘅所有人同埋事啊。」Marco表示，人生中有許多事情未必能用言語直接表達，甚至有些話說出來可能會帶有攻擊性，或者根本無法用言語來形容：「透過呢首歌去講出我嘅心聲。」這首作品，就像是他給過去的一封感謝信，也是對未來的一個期許：「最初係想多謝一啲幫過我，幫過P1X3L嘅人，同埋愛我哋嘅所有人。因為冇佢哋，我哋就唔會有一個咁豐富，咁多姿多彩嘅旅程。」

Marco仍然很愛P1X3L。（資料圖片）

對於一直習慣以團體形式發布音樂的Marco來說，這次單飛出歌，曲風也有了極大的轉變：「或者講喺團嘅時候做嘅音樂有團嘅音樂嘅美妙之處，但係我自己做嘅又可以做一啲完全唔同曲風喎，即係我可以做一啲團入邊比較少會接觸嘅曲風，或者係我呢幾年入面都好想去展現嘅嘢。」他透露，未來的作品會更貼近他個人的喜好，展現更多他音樂上的真實樣貌。

Marco嘗試唔同的曲風。(胡凱欣 攝)

Makeup：Matt Li

Hair：Kin @ IL Colpo Group

場地提供：尖沙咀帝苑酒店



跳出舒適圈 想清楚自己未來條路

離開並肩作戰多年的P1X3L兄弟，獨自面對未知的挑戰，這個決定絕對不容易。Marco坦言，目前單飛了約兩個月，自己仍在適應中：「純粹係好似每一刻都係思考緊要去做啲咩好，好似冇以前嗰個有公司庇護，有兩位兄弟喺隔籬望住嗰個穩定，嗰個安定嘅心。但可能係純粹係我個人比起兩年前，有可能有少少唔同。」

Marco離開並肩作戰多年的P1X3L兄弟，獨自面對未知的挑戰。（葉志明攝）

被問到為何會突然做出單飛的決定，Marco深吸了一口氣，道出了心底話：「最主要係因為我好想去清楚自己嚟緊條路去做啲咩，因為就算經過咁多年都好，我都仍然覺得我對音樂嘅熱誠冇變過，咁所以我好希望嚟緊條路，我係充滿住音樂。」他坦言為了尋找真正的自己，他決定勇敢跳出舒適圈，尋找屬於葉振弘的音樂道路。

Marco選擇單飛是因為對音樂的熱誠沒變過。(胡凱欣 攝)

兄弟情不變 大家都互相尊重

單飛的決定，難免會讓人聯想到團隊內部是否出現分歧。Marco澄清，這並非一時衝動，而是經過深思熟慮的結果。「我哋講話啊我哋要退團咁樣，但係因為呢個決定唔係短時間，當我哋知道要做啦，咁我哋三個各自有各自嘅想法。」他透露，這個決定醞釀了足足半年，三人都曾為此反覆思考：「我哋都有共識，大家做咩決定之前同大家講聲，咁大家都尊重。所以我都好感動嘅，佢兩個係好Respect我嘅決定。」Marco強調，兄弟們對他的決定給予了充分的理解和支持。雖然未來的路可能要各自修行，但那份同甘共苦的兄弟情誼，依然深厚。他更笑言，出歌前已經叫兩位兄弟「準備聽歌」，相信他們聽完後也會有自己的感受。

Marco話兄弟情不變。(胡凱欣 攝)

拍劇化身暴躁送貨員 將真實的自己誇張50倍

除了音樂上的突破，Marco在HOY TV首部處境劇《你的保安 李寶安》中的演出也令人眼前一亮。他在劇中化身一名送貨員「送貨勤」，更有一幕要指著別人破口大罵。Marco笑言，自己本身的性格比較急躁，這個角色正好讓他將真實的一面放大呈現：「我只不過係將我真實嘅自己誇張50倍，去攞返出嚟咁樣。」他坦言在拍戲時就可以盡情發洩，感覺非常爽快，更指在劇中他是「逐個逐個鬧」。

Marco笑言，自己本身的性格比較急躁，這個角色正好讓他將真實的一面放大呈現。(胡凱欣 攝)

11月辦Mini Show：家人全力支持

談到未來，Marco透露將於11月中舉行一個Mini Show，屆時將會與粉絲近距離接觸。雖然暫時未有邀請嘉賓的打算，但他承諾會全力以赴，為歌迷帶來一場精彩的演出。對於即將迎來首個個人音樂會，他坦言亦曾擔心入座率：「都會擔心冇人嚟，話唔定最後得兩個人睇，就我阿媽同我阿爸。」雖然他表示入座率是他擔心的事情，但他仍然以進駐啟德開唱為他的個人目標，因為目標太遠大，他自己都不敢設下一條死線，只是讓自己埋頭苦幹的去做。

Marco透露將於11月中舉行一個Mini Show。(胡凱欣 攝)

面對單飛後的壓力，Marco表示會將其轉化為動力：「壓力當然有，因為你每一個決定，你都要獨立承擔後果。」但他依然樂觀面對，並感激家人一直以來的支持。提到同樣具音樂天賦、近期亦參與公開活動亮相的弟弟葉振延（Manson），Marco笑言：「他唱歌都好像挺好聽的！」他表示，父母對他的決定雖然沒有給予太多具體的意見，但只要看到他開心，就已經足夠。

Marco支持弟弟當歌手。(胡凱欣 攝)

葉振弘的單飛之路才剛剛起步，前方或許充滿荊棘，但他已經準備好迎接挑戰。期待這位勇敢追夢的年輕人，能在屬於自己的舞台上，綻放出最耀眼的光芒。