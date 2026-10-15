李兆熊追思會｜三位視帝送花牌致哀　悼念電視界金牌監製

前麗的電視著名監製及戲劇製作總監李兆熊於日前（8日）離世，享壽89歲。李兆熊先生生前為本港電視界作出了舉足輕重的貢獻，其離世消息傳出後，多位圈中好友及電視界後輩深表哀悼，三位視帝陳豪、鄭嘉穎、陳展鵬亦有送花牌致哀。

李兆熊今日（15/10）於灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂（天空小堂）舉行追思會。追思會現場佈置莊嚴肅穆，入口處擺放著「永遠懷念 李兆熊先生」的牌匾及李兆熊先生的遺照，桌上亦展示了他生前的黑白工作照，供到場親友追思悼念。追思儀式結束後，其靈柩奉移至哥連臣角火葬場舉行火葬禮。

李兆熊追思會今日於灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂舉行。

現場有眾多圈中好友及業界人士送上花牌致悼，包括昔日戰友麥當雄、麥當傑、李力持、魯振順以及彭濟材等人，花牌上寫有「主懷安息」、「永遠懷念」及「乘願再來」等輓詞，表達對這位電視界一代名監製的沉痛哀思與崇高敬意。

李兆熊先生出身於著名演藝世家，父親為本港著名粵語片導演李晨風，母親為資深演員李月清。在家庭薰陶下，他於1960年正式投身影壇擔任編劇，其後於1973年加入麗的電視，憑藉卓越的才華一步步升任為監製及戲劇製作總監。

在麗的電視的全盛時期，李兆熊與麥當雄、屠用雄三人齊名，被業界譽為「麗的三雄」。他曾主理及監製多部膾炙人口的經典劇集，包括《電視人》、《變色龍》、《浮生六劫》以及轟動一時的《大地恩情》等，開創了香港電視史上的輝煌篇章。

此外，李兆熊與妻子前無綫金牌監製王心慰，當年亦是在麗的電視共事時相識結緣。兩人結為夫婦後一直相濡以沫，直至1990年代，李兆熊選擇淡出影視界，過著低調的生活。早前王心慰表示丈夫近年飽受肌少症折磨，中秋期間再度入院，原定有出院打算，未料病情轉急，醫生發現其血液出現抗體及溶血症，最終因器官衰竭過身。